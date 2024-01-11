Челси рассматривает возможность трансфера звезды Брайтона

"Челси" рассматривает трансфер нападающего "Брайтона" Эвана Фергюсона. Об этом сообщает издание The Standard.

"Чайки" не планируют продавать 19-летнего форварда, они не хотят потерять еще одного звездного игрока, как это было прошлым летом.

В ноябре Фергюсон подписал новое соглашение с клубом, согласно которому он остается в "Брайтоне" до 2029 года. И пока они не спешат продавать 19-летнего игрока.

Эван в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 18 матчей, забил 6 голов и отдал 1 ассист.

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