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Челси рассматривает возможность трансфера звезды Брайтона

Англия

Клуб не планирует продавать своего игрока

Челси рассматривает возможность трансфера звезды Брайтона

goal

Новина українською

"Челси" рассматривает трансфер нападающего "Брайтона" Эвана Фергюсона. Об этом сообщает издание The Standard.

"Чайки" не планируют продавать 19-летнего форварда, они не хотят потерять еще одного звездного игрока, как это было прошлым летом.

В ноябре Фергюсон подписал новое соглашение с клубом, согласно которому он остается в "Брайтоне" до 2029 года. И пока они не спешат продавать 19-летнего игрока.

Эван в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 18 матчей, забил 6 голов и отдал 1 ассист.
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Источник:
standard
Опубликовал: Екатерина Власова
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