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Челси рассматривает возможность трансфера звезды Брайтона
Клуб не планирует продавать своего игрока
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"Челси" рассматривает трансфер нападающего "Брайтона" Эвана Фергюсона. Об этом сообщает издание The Standard.
"Чайки" не планируют продавать 19-летнего форварда, они не хотят потерять еще одного звездного игрока, как это было прошлым летом.
В ноябре Фергюсон подписал новое соглашение с клубом, согласно которому он остается в "Брайтоне" до 2029 года. И пока они не спешат продавать 19-летнего игрока.
Эван в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 18 матчей, забил 6 голов и отдал 1 ассист.
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