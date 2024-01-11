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Вест Хэм заинтересован в подписании сенсационного игрока Фейеноорда

Англия
Обновлено

Сантьяго Хименес в этом сезоне находится в хорошей форме

Вест Хэм заинтересован в подписании сенсационного игрока Фейеноорда

goal

Новина українською

"Вест Хэм" заинтересовался сенсационным игроком "Фейеноорда" Сантьяго Хименесом. Об этом сообщает издание Тһе Тimes.

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"Вест Хэм" ищет нового нападающего, а Хименес - лучший вариант, учитывая его прекрасную форму и цену. Сейчас Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Сантьяго Хименес в Эредивизи в этом сезоне забил 18 голов и отдал 4 ассиста в 16 матчах.

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Источник:
the times
Опубликовал: Екатерина Власова
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