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Вест Хэм заинтересован в подписании сенсационного игрока Фейеноорда
Сантьяго Хименес в этом сезоне находится в хорошей форме
goal
"Вест Хэм" заинтересовался сенсационным игроком "Фейеноорда" Сантьяго Хименесом. Об этом сообщает издание Тһе Тimes.
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"Вест Хэм" ищет нового нападающего, а Хименес - лучший вариант, учитывая его прекрасную форму и цену. Сейчас Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
Сантьяго Хименес в Эредивизи в этом сезоне забил 18 голов и отдал 4 ассиста в 16 матчах.
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Источник:the times
Опубликовал: Екатерина Власова
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