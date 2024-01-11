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Официально: Раду Дрегушин подписал контракт с английским клубом

Англия

Договір чинний до 2030 року

Официально: Раду Дрегушин подписал контракт с английским клубом

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Захисник Раду Дрегушин приєднався до "Тоттенгему" з "Дженоа".

Гравець збірної Румунії підписав контракт з клубом до 2030 року, та буде носити футболку під номером 6. Трансферна вартість гравця становить 26,7 млн ​​фунтів стерлінгів.

За "Дженоа" в Серії А Раду Дрегушин зіграв 19 матчі, забив 2 голи та віддав 1 асист в цьому сезоні.

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Источник:
tottenham hotspur
Опубликовал: Екатерина Власова
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