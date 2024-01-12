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У Ньюкасла убытки 73,4 млн фунтов за сезон-2022/23. Клубу, возможно, придется продавать игроков
Из-за убытков Ньюкаслу, возможно, придется продавать игроков
Getty Images / Global Images Ukraine
"Ньюкасла" отчитался об убытках в 73,4 млн фунтов за сезон-2022/23.
Отмечается, что убыток зафиксирован преимущественно за счет вложений в трансферы.
При этом доходы "Ньюкасла" выросли до 250,3 млн фунтов по сравнению со 180 млн фунтов в предыдущем сезоне. В частности, выросла выручка от проведения матчей, коммерческие и ТВ-доходы.
Из-за убытков "Ньюкаслу", возможно, придется продавать игроков. Исполнительный директор клуба Даррен Илс не стал исключать продажу Бруно Гимараэса, Александера Исака или Свена Ботмана.
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