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Унаи Эмери - лучший тренер АПЛ в декабре

Англия
Обновлено

Наставник Астон Виллы признан лучшим по итогам декабря

Унаи Эмери - лучший тренер АПЛ в декабре

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Астон Виллы" Унаи Эмери признан лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам декабря.

В борьбе за награду испанский специалист опередил таких тренеров, как Андони Ираола ("Борнмут"), Дэвид Мойес ("Вест Хэм") и Юрген Клопп ("Ливерпуль"). В ноябре 2023 года лучшим тренером АПЛ был признан наставник "красных дьяволов" Эрик тен Хаг.

Сейчас в чемпионате Англии лидирует "Ливерпуль", который набрал 45 очков после 20 туров. На второй строчке располагается "Астон Вилла" Унаи Эмери, которая уступает мерсисайдцам три очка.

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Источник:
premierleague
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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