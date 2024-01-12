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Унаи Эмери - лучший тренер АПЛ в декабре
Наставник Астон Виллы признан лучшим по итогам декабря
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Астон Виллы" Унаи Эмери признан лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам декабря.
В борьбе за награду испанский специалист опередил таких тренеров, как Андони Ираола ("Борнмут"), Дэвид Мойес ("Вест Хэм") и Юрген Клопп ("Ливерпуль"). В ноябре 2023 года лучшим тренером АПЛ был признан наставник "красных дьяволов" Эрик тен Хаг.
Сейчас в чемпионате Англии лидирует "Ливерпуль", который набрал 45 очков после 20 туров. На второй строчке располагается "Астон Вилла" Унаи Эмери, которая уступает мерсисайдцам три очка.
Taking @AVFCOfficial to new heights ⏫— Premier League (@premierleague) January 12, 2024
Unai Emery is your @BarclaysFooty Manager of the Month for December!#PLAwards pic.twitter.com/CyXEBWrTwU
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