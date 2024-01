Унаи Эмери - лучший тренер АПЛ в декабре

Наставник "Астон Виллы" Унаи Эмери признан лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам декабря.

В борьбе за награду испанский специалист опередил таких тренеров, как Андони Ираола ("Борнмут"), Дэвид Мойес ("Вест Хэм") и Юрген Клопп ("Ливерпуль"). В ноябре 2023 года лучшим тренером АПЛ был признан наставник "красных дьяволов" Эрик тен Хаг.

Сейчас в чемпионате Англии лидирует "Ливерпуль", который набрал 45 очков после 20 туров. На второй строчке располагается "Астон Вилла" Унаи Эмери, которая уступает мерсисайдцам три очка.

Taking @AVFCOfficial to new heights ⏫



Unai Emery is your @BarclaysFooty Manager of the Month for December!#PLAwards pic.twitter.com/CyXEBWrTwU