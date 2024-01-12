Агент Дрегушина: Через Тоттенхэм легче попасть в Реал, чем из Баварии

"Тоттенхэм" вчера, 11 января, подписал контракт с Раду Дрегушином, но его агент уже начал говорить о будущих командах защитника.

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"Мы были близки к подписанию соглашения с "Баварией", они являются одними из лучших, но его мечта - "Реал" или "Барса", - сказал Манеа DIGI Sport RO.

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"Через три-четыре года я увижу его в "Реале". План, который я ему предложил, заключается в том, чтобы конечной точкой был "Реал". Из "Тоттенхэма" легче попасть к ним, чем из "Баварии", - добавил Манеа.

Игрок сборной Румынии подписал контракт с английским клубом до 2030 года.