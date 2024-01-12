Снова без Холанда. Гвардиола прокомментировал кадровую ситуацию в Манчестер Сити

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардола прокомментировал кадровую ситуацию на матч против "Ньюкасла".

"Грилиш был болен. Надеюсь, сегодня он вернется. Холанд выбыл и Джон Стоунз тоже. Кевин де Брюйне готов к старту. Я вижу, что он очень хорошо себя чувствует".