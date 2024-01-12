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Снова без Холанда. Гвардиола прокомментировал кадровую ситуацию в Манчестер Сити

Англия
Обновлено

Тренер Ман Сити назвал имена игроков, которые не сыграют против Ньюкасла

Снова без Холанда. Гвардиола прокомментировал кадровую ситуацию в Манчестер Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардола прокомментировал кадровую ситуацию на матч против "Ньюкасла".

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"Грилиш был болен. Надеюсь, сегодня он вернется. Холанд выбыл и Джон Стоунз тоже. Кевин де Брюйне готов к старту. Я вижу, что он очень хорошо себя чувствует".

Матч "Ньюкасл" - "Манчестер Сити" состоится завтра, 13 января. Начало - в 19:00 по киевскому времени.

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Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
one football
Опубликовал: Екатерина Власова
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