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Тренер МЮ: Антони должен разобраться со своими проблемами, они влияют на его игру

Англия
Обновлено

Тен Хаг высказался о бразильском вингере

Тренер МЮ: Антони должен разобраться со своими проблемами, они влияют на его игру

getty images

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг выразил обеспекоенность игрой бразильского вингера Антони.

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"Его проблемы вне игры мешают ему играть. Они имеют на него влияние, безусловно, поэтому он должен с этим разобраться. Антони вызвал проблемы, поэтому он должен их уладить. Мы окажем ему всю поддержку, но он должен работать лучше".

Бразилец стал объектом полицейского расследования после того, как три женщины выдвинули против него обвинения в домашнем насилии.

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Манчестер Юнайтед Антони
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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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