Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер МЮ: Антони должен разобраться со своими проблемами, они влияют на его игру
Тен Хаг высказался о бразильском вингере
getty images
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг выразил обеспекоенность игрой бразильского вингера Антони.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Его проблемы вне игры мешают ему играть. Они имеют на него влияние, безусловно, поэтому он должен с этим разобраться. Антони вызвал проблемы, поэтому он должен их уладить. Мы окажем ему всю поддержку, но он должен работать лучше".
Бразилец стал объектом полицейского расследования после того, как три женщины выдвинули против него обвинения в домашнем насилии.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Два игрока Динамо U-19 поедут на сборы с первой командой
- "Он заслужил это". Игрок Динамо подтвердил трансфер Брагару
- Буданов объяснил, что становится преградой для наступательных операций на фронте
- Габриэл: Мудрик мне как брат. Он немного украинский бразилец
- Красотка дня. Очаровательная новоиспеченная невеста вратаря киевского Динамо. ФОТО
- Подтверждение романа? Лидер Ман Сити был замечен в компании роскошной звезды реалити-шоу. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн