Тренер МЮ: Антони должен разобраться со своими проблемами, они влияют на его игру

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг выразил обеспекоенность игрой бразильского вингера Антони.

"Его проблемы вне игры мешают ему играть. Они имеют на него влияние, безусловно, поэтому он должен с этим разобраться. Антони вызвал проблемы, поэтому он должен их уладить. Мы окажем ему всю поддержку, но он должен работать лучше".