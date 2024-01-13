Ньюкасл - Манчестер Сити: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Сегодня, 13 января, пройдет два матча 21-го тура АПЛ 2023/24. В одном из них "Ньюкасл" в родных стенах будет принимать действующего чемпиона Англии "Манчестер Сити".

Перед этой игрой мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.