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Ньюкасл - Манчестер Сити: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
Сколько дали правильных ответов?
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 13 января, пройдет два матча 21-го тура АПЛ 2023/24. В одном из них "Ньюкасл" в родных стенах будет принимать действующего чемпиона Англии "Манчестер Сити".
Перед этой игрой мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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