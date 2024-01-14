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Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Непростой выезд для банды Анге Постекоглу, mate

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

У "Тоттенхэма" произошло немало изменений с начала зимнего трансферного окна. Они успели и продать, и отпустить и подписать новых футболистов. Интересно, как новые трансферы повлияют на команду, которая в последнее время сильно страдала от травм.

Возможно, именно здесь мы увидим дебют Раду Дрегушина и Тимо Вернера в футболках "шпор"? Кто знает. Но выезд к "Манчестер Юнайтед" никогда не бывает простым, поэтому горячий матч обеспечен.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 14 января.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports.

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Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" — "Тоттенхэм"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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