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Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Возможно, центральный матч 21-го тура
Getty Images / Global Images Ukraine
После победы "Манчестер Юнайтед" над "Астон Виллой" многие начали говорить о вероятном возвращении команды тен Хага и выходе из ямы, в которую они закопались с начала сезона. Но поражение в следующем же матче против "Ноттингем Форест" снова все расставило по своим местам.
Сегодня у них испытание в виде хоть и сломанной, но очень крепкой команды Анге Постекоглу. Возможны дебюты Вернера и Дрегушина, в общем интриг сегодня хватает.
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 14 января.
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Английская Премьер-лига. 21 тур.
14 января. 18:30. Манчестер. "Олд Траффорд"
Главный судья: Дэвид Брукс (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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