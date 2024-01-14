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Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.01.2024
Текущие крепкие середняки или бывшие "топы"?
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 21 тур
14 января, 18:30. "Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Джон Брукс
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
- Новости Манчестер Юнайтед
- Новости Тоттенхэма
- Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма
- Последние пять личных встреч Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма
- Турнирная таблица чемпионата Англии
- Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм
- Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм от UA-Football
Теоретически перед сезоном эти две команды прогнозировались как те, кто будут бороться за зону Лиги чемпионов. Практически пока только "шпоры" дерутся за первую четверку, ведь МЮ слишком глубоко впал в кризис. Однако большое количество качественных и даже звездных игроков в двух командах и знаменитость клубов делают этот матч очень ожидаемым в воскресной программе европейского футбола.
Новости Манчестер Юнайтед
Джейдон Санчо в первом же своем матче за "Боруссию" Дортмунд исполнил ассист, передав этим большой немецкий привет Эрику тен Хагу. Конечно же уровень Бундеслиги ниже, однако, согласитесь, до недавнего времени еще основной Антони с “баранкой” в графе результативности тоже не вызывает никакого доверия. За все свое время на “Олд Траффорд” нидерландский наставник так и не смог выстроить нормальное общение с футболистами. Он хочет составить команду с руководством в авторитарном стиле, однако статуса для такого трюка в большом (несмотря на современность) клубе у него нет.
Если в предыдущем сезоне отдельные игроки приносили результат, то сейчас эта зависимость сказалась. Проблемы в игре не только остались те же, но и увеличились. Однако теперь индивидуальности не могут тянуть все бремя этого МЮ на себе. У Рашфорда три гола за 19 матчей АПЛ, Фернандеш также значительно менее результативен, чем всегда, да еще и постоянно переполненный лазарет. Проблемы можно перечислять и дальше, но важно одно: они опустили МЮ на девятое место чемпионата. Хотя в Кубке Англии все хорошо: "манкунианцы" недавно в гостях победили "Уиган" и прошли в четвертый раунд.
Кадры хозяев
Амрабат, Линделоф, Марсьяль, Маласия и Маунт не сыграют сегодня из-за разных видов травм. Однако тен Хаг объявил о возвращении большой когорты футболистов из лазарета. Речь идет о Каземиро (как раз прошлогодний лидер), Мартинесе, Шоу и Магуайре. Возможно, их не будут бросать сразу в бой против "Тоттенхэма", но после ближайшей паузы в чемпионате нидерландский наставник сможет их использовать полноценно.
Новости Тоттенхэма
Качели от Постекоглу продолжаются. Однако сейчас "Тоттенхэм" на положительных колебаниях. На прошлой неделе "шпоры" благодаря позднему голу Порро победили "Бернли" и избежали ненужной переигровки в Кубке Англии. В целом же в последних шести матчах они взяли верх над соперниками пять раз. Только "Брайтон" оказался не по зубам "Тоттенхэма". Но это была одноразовая акция "чаек", в которой они выложили все свои силы. Однако и в этой ситуации они едва не упустили победу, ведя в счете 4:0. "Тоттенхэм" пытался показать характер, но смог забить лишь два мяча.
Пока команда идет на пятом месте. От четвертого "Арсенала" отрыв одно очко, от третьей "Астон Виллы" – три зачетных пункта. Ввиду недавнего провального периода, который был у подопечных Постекоглу из-за проблем с составом, такая текущая позиция – это отличный результат. Даже с практической борьбой за зону Лиги чемпионов, ведь тот же “Арсенал” (мягко говоря) не впечатляет.
Кадры гостей
Однако помешать "шпорам" бороться за топ-4 могут потери. Несмотря на оформление переходов Тимо Вернера и Раду Дрегушина, Постекоглу не может рассчитывать на целую когорту игроков. Сон, Сарр и Биссума отправились в свои сборные. Дэвис, Ло Чельсо, Мэддисон, Соломон, Перишич и Ромеро все еще восстанавливаются от травм.
Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма
Последние пять встреч хозяев
- 08.01. Уиган – Манчестер Юнайтед 0:2 (Кубок Англии)
- 30.12. Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед 2:1 (АПЛ)
- 26.12. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 3:2 (АПЛ)
- 23.12. Вест Хэм – Манчестер Юнайтед 2:0 (АПЛ)
- 17.12. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 0:0 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 05.01. Тоттенхэм – Бернли 1:0 (Кубок Англии)
- 31.12. Тоттенхэм – Борнмут 3:1 (АПЛ)
- 28.12. Брайтон – Тоттенхэм 4:2 (АПЛ)
- 23.12. Тоттенхэм – Эвертон 2:1 (АПЛ)
- 15.12. Ноттингем Форест – Тоттенхэм 0:2 (АПЛ)
Последние пять личных встреч Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма
19.08.23. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 2:0 (АПЛ)
27.04.23. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 2:2 (АПЛ)
19.10.22. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 2:0 (АПЛ)
12.03.22. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 3:2 (АПЛ)
30.10.21. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 0:3 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Ливерпуль
|20
|13
|6
|1
|43 - 18
|45
|2
|Манчестер Сити
|20
|13
|4
|3
|48 - 23
|43
|3
|Астон Вилла
|20
|13
|3
|4
|43 - 27
|42
|4
|Арсенал
|20
|12
|4
|4
|37 - 20
|40
|5
|Тоттенхэм
|20
|12
|3
|5
|42 - 29
|39
|6
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|10
|4
|6
|33 - 30
|34
|7
|Брайтон
|20
|8
|7
|5
|38 - 33
|31
|8
|Челси
|21
|9
|4
|8
|35 - 31
|31
|9
|Манчестер Юнайтед
|20
|10
|1
|9
|22 - 27
|31
|10
|Ньюкасл
|21
|9
|2
|10
|41 - 32
|29
|11
|Вулверхэмптон
|20
|8
|4
|8
|30 - 31
|28
|12
|Борнмут
|19
|7
|4
|8
|28 - 35
|25
|13
|Фулхэм
|21
|7
|3
|11
|28 - 36
|24
|14
|Кристал Пэлас
|20
|5
|6
|9
|22 - 29
|21
|15
|Ноттингем Форест
|20
|5
|5
|10
|24 - 35
|20
|16
|Брентфорд
|19
|5
|4
|10
|26 - 31
|19
|17
|Эвертон*
|20
|8
|2
|10
|24 - 28
|16
|18
|Лутон Таун
|20
|4
|4
|12
|24 - 38
|16
|19
|Бернли
|21
|3
|3
|15
|21 - 42
|12
|20
|Шеффилд Юнайтед
|20
|2
|3
|15
|15 - 49
|9
*С команды Эвертон снято 10 очков.
Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм
Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм от UA-Football
В этом сезоне “манкунианцы” имеют особенность настраиваться на важные поединки против сильных соперников. Хоть и подопечные тен Хага могут проиграть "Ноттингем Форест", однако в борьбе с грандами выйдет совсем другая команда. Тем более на своем поле. Учитывая проблемы "шпор", у МЮ сегодня есть шанс получить очень положительный результат. Прогноз: Победа "Манчестер Юнайтед".
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