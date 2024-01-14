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Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
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Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 14-го января, в рамках 21-го тура АПЛ 2023/24 "Манчестер Юнайтед" на своем поле встретится с лондонским "Тоттенхэмом".
Перед этим матчем мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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