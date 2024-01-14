Эрик Тен Хаг: Нам нужны игроки, которые хотят бороться за эмблему и этот клуб

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг перед сегодняшней игрой против "Тоттенхэма" поделился мыслями, какие игроки нужны "красным дьяволам".

"Нам нужны игроки, которые хотят бороться за эмблему и этот клуб. Речь сейчас не о дисциплине, а о нормальном поведении. Мы подписали таланты, а таланту нужно время. Нам придется иметь дело с некоторыми неудачами, но это часть процесса".