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Эрик Тен Хаг: Нам нужны игроки, которые хотят бороться за эмблему и этот клуб

Англия

Наставник МО об игроках

Эрик Тен Хаг: Нам нужны игроки, которые хотят бороться за эмблему и этот клуб

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг перед сегодняшней игрой против "Тоттенхэма" поделился мыслями, какие игроки нужны "красным дьяволам".

"Нам нужны игроки, которые хотят бороться за эмблему и этот клуб. Речь сейчас не о дисциплине, а о нормальном поведении. Мы подписали таланты, а таланту нужно время. Нам придется иметь дело с некоторыми неудачами, но это часть процесса".

Напомним, сегодня новый совладелец "МЮ" сэр Джим Рэтклифф будет смотреть игру со "шпорами" на "Олд Траффорд".

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Источник:
BBC
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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