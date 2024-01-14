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Эрик Тен Хаг: Нам нужны игроки, которые хотят бороться за эмблему и этот клуб
Наставник МО об игроках
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг перед сегодняшней игрой против "Тоттенхэма" поделился мыслями, какие игроки нужны "красным дьяволам".
"Нам нужны игроки, которые хотят бороться за эмблему и этот клуб. Речь сейчас не о дисциплине, а о нормальном поведении. Мы подписали таланты, а таланту нужно время. Нам придется иметь дело с некоторыми неудачами, но это часть процесса".
Напомним, сегодня новый совладелец "МЮ" сэр Джим Рэтклифф будет смотреть игру со "шпорами" на "Олд Траффорд".
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