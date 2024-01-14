  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. На высоком уровне. Обнародованы оценки Миколенко за матч с Астон Виллой
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

На высоком уровне. Обнародованы оценки Миколенко за матч с Астон Виллой

Англия
Обновлено

Надежная игра от Виталия

На высоком уровне. Обнародованы оценки Миколенко за матч с Астон Виллой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник Виталий Миколенко отыграл полный матч за "Эвертон" против "Астон Виллы". Это была игра 21-го тура АПЛ.

Виталий совершил 5 выносов мяча, 1-е перехвата, 1 отбор, 1 раз заблокировал удар, выиграл 3 единоборства из 4-х, отдал 10 точных пасов из 16-и, выполнил 2 удачных лонгбола из 4-х, и 5 раз потерял мяч.

Читайте такжеМиколенко помог фанатам Динамо закрыть два срочных сбора для украинских военных

Статистически-аналитические порталы поставили Виталию довольно высокие баллы - 6,9 (WhoScored) и 7,4 (Sofascore). А вот журналист Liverpool Echo Крис Бисли вообще признал Миколенко лучшим игроком в этом поединке, поставив ему 8 баллов.

По теме
yellow-arrow
Рэтклифф о покупке 25% акций МЮ: Это самая интересная моя сделка
yellow-arrow
АПЛ. Эвертон – Астон Вилла 0:0. Миколенко помогает ирискам сдержать команду Эмери
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм. Текстовая трансляция матча АПЛ
Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости