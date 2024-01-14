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На высоком уровне. Обнародованы оценки Миколенко за матч с Астон Виллой
Надежная игра от Виталия
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник Виталий Миколенко отыграл полный матч за "Эвертон" против "Астон Виллы". Это была игра 21-го тура АПЛ.
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Виталий совершил 5 выносов мяча, 1-е перехвата, 1 отбор, 1 раз заблокировал удар, выиграл 3 единоборства из 4-х, отдал 10 точных пасов из 16-и, выполнил 2 удачных лонгбола из 4-х, и 5 раз потерял мяч.
Статистически-аналитические порталы поставили Виталию довольно высокие баллы - 6,9 (WhoScored) и 7,4 (Sofascore). А вот журналист Liverpool Echo Крис Бисли вообще признал Миколенко лучшим игроком в этом поединке, поставив ему 8 баллов.
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