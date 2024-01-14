Рэтклифф о покупке 25% акций МЮ: Это самая интересная моя сделка

В конце декабря "Манчестер Юнайтед" официально объявил о продаже 25% акций клуба нефтехимической компании INEOS, которой владеет и управляет британский миллиардер сэр Джим Рэтклифф. Он получил полный контроль над спортивной деятельностью клуба.

Бизнесмен решил посетить матч 21-го тура между "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом" на Олд Траффорд. Перед игрой он пообщался с журналистами, где рассказал, что исполнил свою давнюю мечту владеть клубом детства, и что в отличие от семьи Глейзеров он часто будет посещать игры команды.

Да, это самая интересная моя сделка. Я сделал несколько захватывающих вещей, но это все исчерпывает. В этом нет сомнений. Я очень рад быть здесь.

Sir Jim Ratcliffe at Old Trafford ???????? pic.twitter.com/kUzrLX7mVH — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 14, 2024

Также, Рэтклифф сказал, что пообщался с менеджером "Манчестер Юнайтед" Эриком тен Хагом. Подробные свои планы по управлению клубом рассказывать не стал.