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Рэтклифф о покупке 25% акций МЮ: Это самая интересная моя сделка

Англия

Пообщался с журналистами перед центральным матчем тура

Рэтклифф о покупке 25% акций МЮ: Это самая интересная моя сделка

Фото: BBC

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В конце декабря "Манчестер Юнайтед" официально объявил о продаже 25% акций клуба нефтехимической компании INEOS, которой владеет и управляет британский миллиардер сэр Джим Рэтклифф. Он получил полный контроль над спортивной деятельностью клуба.

Бизнесмен решил посетить матч 21-го тура между "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом" на Олд Траффорд. Перед игрой он пообщался с журналистами, где рассказал, что исполнил свою давнюю мечту владеть клубом детства, и что в отличие от семьи Глейзеров он часто будет посещать игры команды.

Да, это самая интересная моя сделка. Я сделал несколько захватывающих вещей, но это все исчерпывает. В этом нет сомнений. Я очень рад быть здесь.

Также, Рэтклифф сказал, что пообщался с менеджером "Манчестер Юнайтед" Эриком тен Хагом. Подробные свои планы по управлению клубом рассказывать не стал.

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Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф
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Источник:
BBC
Опубликовал: Виктор Иванчук
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