Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рэтклифф о покупке 25% акций МЮ: Это самая интересная моя сделка
Пообщался с журналистами перед центральным матчем тура
Фото: BBC
В конце декабря "Манчестер Юнайтед" официально объявил о продаже 25% акций клуба нефтехимической компании INEOS, которой владеет и управляет британский миллиардер сэр Джим Рэтклифф. Он получил полный контроль над спортивной деятельностью клуба.
Бизнесмен решил посетить матч 21-го тура между "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом" на Олд Траффорд. Перед игрой он пообщался с журналистами, где рассказал, что исполнил свою давнюю мечту владеть клубом детства, и что в отличие от семьи Глейзеров он часто будет посещать игры команды.
Да, это самая интересная моя сделка. Я сделал несколько захватывающих вещей, но это все исчерпывает. В этом нет сомнений. Я очень рад быть здесь.
Sir Jim Ratcliffe at Old Trafford ???????? pic.twitter.com/kUzrLX7mVH— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 14, 2024
Также, Рэтклифф сказал, что пообщался с менеджером "Манчестер Юнайтед" Эриком тен Хагом. Подробные свои планы по управлению клубом рассказывать не стал.
Популярное сейчас
- Альмерия – Жирона. АУДИО онлайн трансляция матча 20-го тура чемпионата Испании
- Реал Мадрид - Барселона: где и когда смотреть онлайн финал Суперкубка Испании
- Луис Суарес: Даже не предполагал, что мы снова будем вместе, потому что думал, что Лео завершит карьеру в Барселоне
- Клопп - о Нуньесе: не знаю, как объяснить ситуацию с Дарвином и его реализацией
- Бензема был замечен на отдыхе с бывшей женой. В прошлом году известна модель родила ему сына. ФОТО
- 31-летний Мане женился на 19-летней девушке, с которой начал отношения, когда ей было 16. ФОТО