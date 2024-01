АПЛ. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 2:2. Вернер все еще может

Английская Премьер-лига, 21 тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Джон Брукс

Именитые команды подошли к этому матчу с большим количеством потерь. Кто-то выбыл из-за Кубка Африки, кто-то – травмировался. Однако несмотря на это поединок оказался зрелищным, голевым и кое-чем с необычными элементами. А для нейтрального болельщика особенно интересно.

Счет был открыт уже на третьей минуте. Рашфорд принял мяч в чужой штрафной от Фернандеша, но пробить Маркусу не дали. Круглого подобрал Хойлунд и прошил левую девятку. Очень мощный удар. Во втором матче АПЛ подряд забил 20-летний датчанин. Прорвало.

"Тоттенхэм" дальше выглядел более интересно. Был шанс у дебютанта Вернера, но мяч после его удара и рикошета от Эванса полетел мимо ворот. На 19 минуте "шпоры" все-таки сравняли. Невысокий Ришарлисон выиграл верховую борьбу во время углового и пробил мимо Онана. Уан-Биссака не доиграл с бразильцем.

Spurs pull one back! Pedro Porro's corner is met by Richarlison at the front post, and his header draws the visitors level ⚖️ #MUNTOT pic.twitter.com/lPx2y2C9Cy

Хотя и "шпоры" имели преимущество над хозяевам, но следующий гол был за МЮ. Все свои моменты за 40 финальных минут тайма "манкунианцы" вместили в одну минуту. Сначала Удоги пробил в свои ворота и попал в штангу. А потом Хойлунд записал в свой актив еще и ассист. Он помог Рашфорду обыграться стеночкой и Маркус пробил в правый угол ворот.

That Marcus Rashford x Rasmus Hojlund link up ????‍????



A quick one-two between the pair results in a precise finish from Rashford, and Man Utd have the lead once again!#MUNTOT pic.twitter.com/sdbhtnb9AH