АПЛ. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 2:2. Вернер все еще может

Английская Премьер-лига, 21 тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Джон Брукс

Именитые команды подошли к этому матчу с большим количеством потерь. Кто-то выбыл из-за Кубка Африки, кто-то – травмировался. Однако несмотря на это поединок оказался зрелищным, голевым и кое-чем с необычными элементами. А для нейтрального болельщика особенно интересно.

Счет был открыт уже на третьей минуте. Рашфорд принял мяч в чужой штрафной от Фернандеша, но пробить Маркусу не дали. Круглого подобрал Хойлунд и прошил левую девятку. Очень мощный удар. Во втором матче АПЛ подряд забил 20-летний датчанин. Прорвало.

"Тоттенхэм" дальше выглядел более интересно. Был шанс у дебютанта Вернера, но мяч после его удара и рикошета от Эванса полетел мимо ворот. На 19 минуте "шпоры" все-таки сравняли. Невысокий Ришарлисон выиграл верховую борьбу во время углового и пробил мимо Онана. Уан-Биссака не доиграл с бразильцем.

Spurs pull one back!



Pedro Porro's corner is met by Richarlison at the front post, and his header draws the visitors level ⚖️#MUNTOT pic.twitter.com/lPx2y2C9Cy — Premier League (@premierleague) January 14, 2024

Хотя и "шпоры" имели преимущество над хозяевам, но следующий гол был за МЮ. Все свои моменты за 40 финальных минут тайма "манкунианцы" вместили в одну минуту. Сначала Удоги пробил в свои ворота и попал в штангу. А потом Хойлунд записал в свой актив еще и ассист. Он помог Рашфорду обыграться стеночкой и Маркус пробил в правый угол ворот.

That Marcus Rashford x Rasmus Hojlund link up ????‍????



A quick one-two between the pair results in a precise finish from Rashford, and Man Utd have the lead once again!#MUNTOT pic.twitter.com/sdbhtnb9AH — Premier League (@premierleague) January 14, 2024

Перед самым перерывом Ромеро с убийственной позиции после подачи с углового попал в поперечину. Однако сразу же на старте второго тайма "Тоттенхэм" все же снова сравнял счет.

На этот раз прекрасно сыграл Вернер, который сместился с фланга и коротким пасом в ход Бентанкуру помог уругвайцу забить второй гол гостей.

К концу основного времени команды обменялись по одному моменту. В одном из них Онана спокойно сыграл и забрал удар Ришарлисона в руки, а в другом – Мактоминей не попал в створ. А вот в дополнительное время Скотт мог вырвать победу для хозяев, но его удар головой пролетел совсем чуть выше перекладины.

Закономерная ничья. "Тоттенхэм" сравнялся по очкам с "Арсеналом", но обогнать его не смог. “Шпоры” дальше идут на пятом месте. "Манчестер Юнайтед" благодаря набранному зачетному баллу поднялся на седьмую позицию.

"Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" 2:2

Голы: Хойлунд 3, Рашфорд 40 – Ришарлисон 19, Бентанкур 46

Манчестер Юнайтед: Онана – Уан-Биссака, Варан, Эванс (Мартинес 63), Далот – Эриксен (Мактоминей 58), Мэйну – Гарначо, Фернандеш, Рашфорд (Антони 88) – Хойлунд

Тоттенхэм: Викарио – Порро, ван де Вен (Эмерсон 89), Ромеро, Удоги – Скипп (Дрегушин 89), Бентанкур, Хойбьерг – Джонсон, Ришарлисон, Вернер (Хиль 80)

Предупреждения: Уан-Биссака 24, Хойлунд 45+4 – Бентанкур 25