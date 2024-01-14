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АПЛ. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 2:2. Вернер все же может
Тимо записал в свой актив спасительное голевое действие
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 21 тур
"Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Джон Брукс
"Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" 2:2
Голы: Хойлунд 3, Рашфорд 40 – Ришарлисон 19, Бентанкур 46
Манчестер Юнайтед: Онана – Уан-Биссака, Варан, Эванс (Мартинес 63), Далот – Эриксен (Мактоминей 58), Мэйну – Гарначо, Фернандеш, Рашфорд (Антони 88) – Хойлунд
Тоттенхэм: Викарио – Порро, ван де Вен (Эмерсон 89), Ромеро, Удоги – Скипп (Дрегушин 89), Бентанкур, Хойбьерг – Джонсон, Ришарлисон, Вернер (Хиль 80)
Предупреждения: Уан-Биссака 24, Хойлунд 45+4 – Бентанкур 25
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