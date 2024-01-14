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АПЛ. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 2:2. Вернер все же может

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Тимо записал в свой актив спасительное голевое действие

АПЛ. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 2:2. Вернер все же может

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 21 тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Джон Брукс

"Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" 2:2

Голы: Хойлунд 3, Рашфорд 40 – Ришарлисон 19, Бентанкур 46

Манчестер Юнайтед: Онана – Уан-Биссака, Варан, Эванс (Мартинес 63), Далот – Эриксен (Мактоминей 58), Мэйну – Гарначо, Фернандеш, Рашфорд (Антони 88) – Хойлунд

Тоттенхэм: Викарио – Порро, ван де Вен (Эмерсон 89), Ромеро, Удоги – Скипп (Дрегушин 89), Бентанкур, Хойбьерг – Джонсон, Ришарлисон, Вернер (Хиль 80)

Предупреждения: Уан-Биссака 24, Хойлунд 45+4 – Бентанкур 25

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