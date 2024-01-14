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Натиск, который удалось сдержать. Эвертон - Астон Вилла 0:0. Обзор матча

Англия

Эвертон - Астон Вилла ⋉ 0:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 14.01.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Натиск, который удалось сдержать. Эвертон - Астон Вилла 0:0. Обзор матча

Фото: premierleague.com

Новина українською

"Астон Вилла" под руководством Уная Эмери сегодня провела первую нулевую ничью, хотя "вилланы" имели не одну возможность открыть счет. Самой обсуждаемой персоной этого поединка можно назвать Виталия Миколенко. Он не только в конце поединка сделал невероятный сейв после удара Кеша, но и попал в хайлайты из-за рассечения головы. Тем не менее даже повреждение не помешало украинцу продолжить матч.

Гости были более активными, однако нельзя сказать, что "ириски" не имели своих моментов. Чего стоит выход Калверта-Льюина один на один с Мартинезом. Однако форвард его не реализовал.

Пока что бирмингемцы остаются на 3-м месте, а "Эвертон" - на 17-м. Дальнейшие позиции зависят от результатов других команд.

АПЛ, 21-й тур
Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)
Главный судья: Дэвид Кут (Англия)
"Эвертон" - "Астон Вилла" 0:0

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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