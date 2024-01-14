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Шпоры держат марку. Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2. Обзор матча и видео голов

Англия
Обновлено

Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 14.01.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Шпоры держат марку. Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2. Обзор матча и видео голов

Фото: premierleague.com

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Несмотря на отсутствие главной звезды Сона, "шпоры" все же смогли дать результат. При чем, подопечные Постекоглу дали бой на Олд Трафорд.

Второй раз подряд отличился Хойлунд, забил Рашфорд, от которого давно не видели результативных действий.

За "Тоттенхэм" в первом же матче результативное действие оформил "Вернер", отдав передачу на Бентанкура. Ну и Ришарлисон продолжает забивать в отсутствие Кейна.

"Красные дьяволы" идут седьмыми, "шпоры" занимают позицию на две ступеньки выше.

Английская Премьер-лига, 21 тур
"Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Джон Брукс
"Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" 2:2
Голы: Хойлунд 3, Рашфорд 40 - Ришарлисон 19, Бентанкур 46

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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