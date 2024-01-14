Тен Хаг о ничьей с Тоттенхэмом: Я очень разочарован

Матч 21-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" подарил нам зрелищную ничью. Финальный результат - 2:2.

Менеджер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал эту игру.

Я очень разочарован. Когда ты дважды выходишь вперед, а потом пропускаешь два мягких гола, это немного разочаровывает. Но ты должен принять это как есть.

Отношение со стороны команды было замечательным, дух был замечательным. Мы боролись и выложили все. Болельщики были за нами, и я думаю, что это была великолепная игра, которую видели все, а не только болельщики "Манчестер Юнайтед".

Старшие игроки, такие как Каземиро, Мартинес и Люк Шоу, возвращаются, и если добавить это к нашей команде, я уверен, что это усиление.