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Тен Хаг о ничьей с Тоттенхэмом: Я очень разочарован
Соперник отыгрывался
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Матч 21-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" подарил нам зрелищную ничью. Финальный результат - 2:2.
Менеджер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал эту игру.
Я очень разочарован. Когда ты дважды выходишь вперед, а потом пропускаешь два мягких гола, это немного разочаровывает. Но ты должен принять это как есть.
Отношение со стороны команды было замечательным, дух был замечательным. Мы боролись и выложили все. Болельщики были за нами, и я думаю, что это была великолепная игра, которую видели все, а не только болельщики "Манчестер Юнайтед".
Старшие игроки, такие как Каземиро, Мартинес и Люк Шоу, возвращаются, и если добавить это к нашей команде, я уверен, что это усиление.
"Красные дьяволы" находятся на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата. Далее их ждет игра с "Вулверхэмптоном", которая состоится 1-го февраля.
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