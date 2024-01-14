  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тен Хаг о ничьей с Тоттенхэмом: Я очень разочарован
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тен Хаг о ничьей с Тоттенхэмом: Я очень разочарован

Англия

Соперник отыгрывался

Тен Хаг о ничьей с Тоттенхэмом: Я очень разочарован

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Матч 21-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" подарил нам зрелищную ничью. Финальный результат - 2:2.

Менеджер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал эту игру.

Я очень разочарован. Когда ты дважды выходишь вперед, а потом пропускаешь два мягких гола, это немного разочаровывает. Но ты должен принять это как есть.

Отношение со стороны команды было замечательным, дух был замечательным. Мы боролись и выложили все. Болельщики были за нами, и я думаю, что это была великолепная игра, которую видели все, а не только болельщики "Манчестер Юнайтед".

Старшие игроки, такие как Каземиро, Мартинес и Люк Шоу, возвращаются, и если добавить это к нашей команде, я уверен, что это усиление.

"Красные дьяволы" находятся на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата. Далее их ждет игра с "Вулверхэмптоном", которая состоится 1-го февраля.

По теме
yellow-arrow
Эвертон и Ноттингем Форест могут попасть под санкции АПЛ
yellow-arrow
Постекоглу: Не могу не гордиться игроками
yellow-arrow
Вернер: В АПЛ играть очень весело
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BBC
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости