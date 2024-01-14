Эвертон и Ноттингем Форест могут попасть под санкции АПЛ

Дела по "Эвертону" и "Ноттингем Форесту" могут передать на рассмотрение независимой комиссии в связи с возможными нарушениями правил АПЛ по прибыльности и устойчивому развитию, об этом сообщает The Athletic.

В понедельник клубы узнают, нарушили ли они финансовые правила лиги согласно новым инструкциям. Эти правила были введены, чтобы любые базовые нарушения были вовремя устранены для применения наказаний в том же сезоне, когда выдвинуто обвинение.

Согласно регулятору платежных систем, клубам разрешено иметь убытки до 105 миллионов фунтов или 35 миллионов фунтов за сезон в течение трехлетнего отчетного периода.

Отметим, что "Эвертон" уже подвергся санкциям в виде вычета десяти очков в текущем сезоне. "Ириски" подали апелляцию, чтобы вернуть потерянные баллы.

Согласно действующим правилам, оба клуба теперь могут столкнуться со штрафами или лишением дополнительных очков.