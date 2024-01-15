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Невилл признался, что давал плохой совет игрокам, предлагая им перейти в Манчестер Юнайтед

Англия

МЮ после 21 тура занимает седьмое место в АПЛ

Невилл признался, что давал плохой совет игрокам, предлагая им перейти в Манчестер Юнайтед

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед", а ныне эксперт Sky Sports Гари Невилл признался, что давал не самый лучший совет футболистам, предлагая им присоединиться к манкунианскому клубу.

"Я разговаривал с игроками до того, как они перебрались в "Манчестер Юнайтед", и говорил: "Вы никогда не пожалеете об этом, это волшебный футбольный клуб". Оглядываясь назад, могу сказать, что это был довольно плохой совет", - приводит слова Невилла издание Mirror.

"Манчестер Юнайтед" после 21 тура английской Премьер-лиги нынешнего сезона занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Лидирует "Ливерпуль" (45 очков). В следующем матче внутреннего первенства команда Эрика тен Хага сыграет с "Вулверхэмптоном" на выезде.

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Источник:
mirror
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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