Невилл признался, что давал плохой совет игрокам, предлагая им перейти в Манчестер Юнайтед

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед", а ныне эксперт Sky Sports Гари Невилл признался, что давал не самый лучший совет футболистам, предлагая им присоединиться к манкунианскому клубу.

"Я разговаривал с игроками до того, как они перебрались в "Манчестер Юнайтед", и говорил: "Вы никогда не пожалеете об этом, это волшебный футбольный клуб". Оглядываясь назад, могу сказать, что это был довольно плохой совет", - приводит слова Невилла издание Mirror.