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Главный тренер Брентфорда: Я не хочу, чтобы Тоуни покинул клуб

Англия
Обновлено

У нападающего контракт действует до июня 2025 года

Главный тренер Брентфорда: Я не хочу, чтобы Тоуни покинул клуб

Фото: Metro UK

Новина українською

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк высказался о нападающем Айване Тоуни.

"Все и так понятно - я не хочу его отпускать. Я хочу, чтобы он играл как можно дольше в нашем клубе. Я только это и имею в виду. Моя единственная цель - подготовить его к игре против "Ноттингем Форест".

Айвен Тони выступает за "Брентфорд" с сентября 2020 года. У футболиста действующий контракт с клубом до июня следующего года.

Игра против "Ноттингем Фореста" состоится в рамках Премьер-лиги. Начало - в 19:30 по киевскому времени.

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Источник:
goal
Опубликовал: Екатерина Власова
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