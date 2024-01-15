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Главный тренер Брентфорда: Я не хочу, чтобы Тоуни покинул клуб
У нападающего контракт действует до июня 2025 года
Фото: Metro UK
Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк высказался о нападающем Айване Тоуни.
"Все и так понятно - я не хочу его отпускать. Я хочу, чтобы он играл как можно дольше в нашем клубе. Я только это и имею в виду. Моя единственная цель - подготовить его к игре против "Ноттингем Форест".
Айвен Тони выступает за "Брентфорд" с сентября 2020 года. У футболиста действующий контракт с клубом до июня следующего года.
Игра против "Ноттингем Фореста" состоится в рамках Премьер-лиги. Начало - в 19:30 по киевскому времени.
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