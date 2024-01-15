Эвертон и Ноттингем Форест нарушили финансовые правила АПЛ и могут быть наказаны снятием очков

Футбольные клубы "Эвертон" и "Ноттингем Форест" нарушили финансовые правила лиги. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.

Клубы Премьер-лиги нарушили финансовые правила согласно новым инструкциям, которые были введены для того, чтобы избежать базовых нарушений.

Согласно правилам, оба клуба получат штраф или потеряют несколько баллов.

В ноябре уже "Эвертон" был оштрафован, клуб потерял 10 очков в турнирной таблице АПЛ.