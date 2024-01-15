  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Эвертон и Ноттингем Форест нарушили финансовые правила АПЛ и могут быть наказаны снятием очков
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эвертон и Ноттингем Форест нарушили финансовые правила АПЛ и могут быть наказаны снятием очков

Англия

Два клуба АПЛ будут оштрафованы

Эвертон и Ноттингем Форест нарушили финансовые правила АПЛ и могут быть наказаны снятием очков

twitter

Новина українською

Футбольные клубы "Эвертон" и "Ноттингем Форест" нарушили финансовые правила лиги. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.

Клубы Премьер-лиги нарушили финансовые правила согласно новым инструкциям, которые были введены для того, чтобы избежать базовых нарушений.

Согласно правилам, оба клуба получат штраф или потеряют несколько баллов.

В ноябре уже "Эвертон" был оштрафован, клуб потерял 10 очков в турнирной таблице АПЛ.

Читайте такжеТоттенхэм подписал нападающего и защитника, Манчестер Юнайтед продолжает массовую чистку. Таблица трансферов АПЛ
По теме
yellow-arrow
Сантос рассказал об аренде в Ноттингем Форест: Это был мой выбор
yellow-arrow
Украинский специалист стал ведущим скаутом британского Кардифф Сити
yellow-arrow
Челси нацелился на подписание Карима Бензема
Ноттингем Форест Эвертон (Ливерпуль)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
premierl eague
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости