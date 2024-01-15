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Эвертон и Ноттингем Форест нарушили финансовые правила АПЛ и могут быть наказаны снятием очков
Два клуба АПЛ будут оштрафованы
Футбольные клубы "Эвертон" и "Ноттингем Форест" нарушили финансовые правила лиги. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.
Клубы Премьер-лиги нарушили финансовые правила согласно новым инструкциям, которые были введены для того, чтобы избежать базовых нарушений.
Согласно правилам, оба клуба получат штраф или потеряют несколько баллов.
В ноябре уже "Эвертон" был оштрафован, клуб потерял 10 очков в турнирной таблице АПЛ.
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Источник:premierl eague
Опубликовал: Екатерина Власова
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