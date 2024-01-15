Один из лидеров Ньюкасла вылетел до конца сезона

Полузащитник "Ньюкасла" Жоэлинтон получил повреждение 6 января в матче против "Сандерленда" в рамках третьем раунде Кубка Англии.

Травма сухожилия 27-летнего бразильца оказались серьезнее, чем ожидал клуб. Жоэлинтону придется перенести операцию, поэтому он не будет играть до конца этого сезона.

Это третья травма игрока в этом сезоне, и все они были связаны с бедром.

Сейчас "Ньюкасл" потерял 11 своих игроков из-за травм.