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Один из лидеров Ньюкасла вылетел до конца сезона
11 игроков клуба травмированы
Полузащитник "Ньюкасла" Жоэлинтон получил повреждение 6 января в матче против "Сандерленда" в рамках третьем раунде Кубка Англии.
Травма сухожилия 27-летнего бразильца оказались серьезнее, чем ожидал клуб. Жоэлинтону придется перенести операцию, поэтому он не будет играть до конца этого сезона.
Это третья травма игрока в этом сезоне, и все они были связаны с бедром.
Сейчас "Ньюкасл" потерял 11 своих игроков из-за травм.
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Источник:espn
Опубликовал: Екатерина Власова
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