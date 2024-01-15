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Сантос рассказал об аренде в Ноттингем Форест: Это был мой выбор
Хавбек Челси поделился своими впечатлениями
Полузащитник "Челси" Андрей Сантос поделился впечатлениями об аренде в "Ноттингем Форест".
"Это был мой выбор уйти. К сожалению, это было не так, как мы все себе представляли. Я думал, что буду играть. Я всегда был готов к этому, но таков был выбор тренера и я его уважаю. Но сейчас я вернулся в свой клуб".
Андрей Сантос в этом сезоне за "Ноттингем Форест" сыграл лишь два матча, в которых на поле провел всего 97 минут.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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