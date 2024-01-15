Сантос рассказал об аренде в Ноттингем Форест: Это был мой выбор

Полузащитник "Челси" Андрей Сантос поделился впечатлениями об аренде в "Ноттингем Форест".

"Это был мой выбор уйти. К сожалению, это было не так, как мы все себе представляли. Я думал, что буду играть. Я всегда был готов к этому, но таков был выбор тренера и я его уважаю. Но сейчас я вернулся в свой клуб".