Вингера Реал Сосьедад заинтересовал Манчестер Юнайтед

"Манчестер Юнайтед" рассматривает трансфер вингера "Реала Сосьедад" Микеля Оярсабаль летом.

Английский клуб готов активировать условие договора об освобождении игрока в размеры 60 миллионов евро. У испанского футболиста контракт с "Реал Сосьедат" рассчитан до 2028 года.

В Ла Лиге Микель Оярсабаль забил 8 голов и отдал 1 ассист в 19 матчах.