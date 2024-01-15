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Вингера Реал Сосьедад заинтересовал Манчестер Юнайтед

Англия

Клуб готов активировать одну из опций контракта

Вингера Реал Сосьедад заинтересовал Манчестер Юнайтед

Фото: Faisal HQ, Twitter

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" рассматривает трансфер вингера "Реала Сосьедад" Микеля Оярсабаль летом.

Английский клуб готов активировать условие договора об освобождении игрока в размеры 60 миллионов евро. У испанского футболиста контракт с "Реал Сосьедат" рассчитан до 2028 года.

В Ла Лиге Микель Оярсабаль забил 8 голов и отдал 1 ассист в 19 матчах.

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Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Манчестер Юнайтед Микель Оярсабаль
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Источник:
todofichajes
Опубликовал: Екатерина Власова
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