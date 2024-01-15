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Пеп Гвардиола - лучший тренер 2023 года по версии ФИФА
Тренер Манчестер Сити признан лучшим в 2023 году
ФІФА
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола был признан лучшим тренером года по версии ФИФА.
Гвардиола опередил в голосовании двух итальянских тренеров Лучано Спаллетти и Симоне Индзаги.
Испанец продолжает пополнять свою коллекцию наград. В сезоне 2023/24 его команда победила "Севилью" в Суперкубке УЕФА и выиграла Клубный чемпионат мира.
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Источник:ФІФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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