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Пеп Гвардиола - лучший тренер 2023 года по версии ФИФА

Англия

Тренер Манчестер Сити признан лучшим в 2023 году

Пеп Гвардиола - лучший тренер 2023 года по версии ФИФА

ФІФА

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола был признан лучшим тренером года по версии ФИФА.

Гвардиола опередил в голосовании двух итальянских тренеров Лучано Спаллетти и Симоне Индзаги.

Испанец продолжает пополнять свою коллекцию наград. В сезоне 2023/24 его команда победила "Севилью" в Суперкубке УЕФА и выиграла Клубный чемпионат мира.

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Источник:
ФІФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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