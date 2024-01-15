Пеп Гвардиола - лучший тренер 2023 года по версии ФИФА

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола был признан лучшим тренером года по версии ФИФА.

Гвардиола опередил в голосовании двух итальянских тренеров Лучано Спаллетти и Симоне Индзаги.

Испанец продолжает пополнять свою коллекцию наград. В сезоне 2023/24 его команда победила "Севилью" в Суперкубке УЕФА и выиграла Клубный чемпионат мира.