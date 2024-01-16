Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Сити интересуется Хвичей, а также еще двумя вингерами
Сити изучает рынок вингеров
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" изучает рынок вингеров, которые могли бы пополнить состав команды, сообщает Daily Mail.
По информации источника, среди основных претендентов называют Педру Нету из "Вулверхэмптона", Савио из "Жироны" и Хвичу Кварацхелию из "Наполи". Однако к Хвиче интерес за последние месяцы снизился.
Нету в нынешнем сезоне сыграл 12 матчей, забил один мяч и отдал девять голевых передач. К 23-летнему португальцу также проявляет интерес лондонский "Арсенал".
City Football Group, которой принадлежит "Жирона", проигнорировала все предложения по Савио, поэтому "Сити" может взять его на контракт уже зимой. 19-летний бразилец в сезоне-2023/2024 сделал 6+5 в 22 играх.
Кварацхелия в нынешнем сезоне провел 26 матчей, забил пять мячей и отдал пять голевых передач.
Популярное сейчас
- Предшественники Владислава Вакулы. Знаменитые гуляки украинской Премьер-лиги
- Стало известно будущее Карима Бензема в Саудовской Аравии
- Месси снова лучший, будущее Степаненко и страсти вокруг Пихаленка. Главные новости за 15-е января
- Основной голкипер Манчестер Сити получил повреждение после столкновения со своим партнером
- Красотка дня. Яркая девушка бывшего одноклубника Малиновского, который переехал в Тоттенхэм. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная дочь-модель легенды АПЛ приводит в восторг фанатов сексуальными фото. ФОТО