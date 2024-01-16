Манчестер Сити интересуется Хвичей, а также еще двумя вингерами

"Манчестер Сити" изучает рынок вингеров, которые могли бы пополнить состав команды, сообщает Daily Mail.

По информации источника, среди основных претендентов называют Педру Нету из "Вулверхэмптона", Савио из "Жироны" и Хвичу Кварацхелию из "Наполи". Однако к Хвиче интерес за последние месяцы снизился.

Нету в нынешнем сезоне сыграл 12 матчей, забил один мяч и отдал девять голевых передач. К 23-летнему португальцу также проявляет интерес лондонский "Арсенал".

City Football Group, которой принадлежит "Жирона", проигнорировала все предложения по Савио, поэтому "Сити" может взять его на контракт уже зимой. 19-летний бразилец в сезоне-2023/2024 сделал 6+5 в 22 играх.

Кварацхелия в нынешнем сезоне провел 26 матчей, забил пять мячей и отдал пять голевых передач.