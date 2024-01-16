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"Они могут быть лучше Арсенала и Ливерпуля". Гарри Невилл - об игре Тоттенхэма

Англия
Обновлено

После 21 тура Тоттенхэм занимает пятое место в АПЛ

"Они могут быть лучше Арсенала и Ливерпуля". Гарри Невилл - об игре Тоттенхэма

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Невилл высказался о перспективах "Тоттенхэма" во второй половине сезона-2023/2024.

"Если они будут поддерживать своих игроков в форме, то наверняка попадут в четверку лучших. Я искренне считаю, что в этом сезоне они могут быть лучше "Арсенала" и "Ливерпуля", - Невилл.

После 21 тура "Тоттенхэм" занимает пятое место в АПЛ с 40 очками. Лидирует в чемпионате "Ливерпуль" (45 очков). "Арсенал" расположился на четвертой строчке (40 очков).

Сейчас в составе "Тоттенхэма" семь травмированных игроков: Элфи Уайтмен, Бен Дэвис, Иван Перишич, Джеймс Мэдисон, Джовани Ло Чельсо, Сон Хын Мин, Манор Соломон, Алехо Велис.

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Гари Невилл Арсенал (Лондон) Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль
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Источник:
skysports
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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