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18-летняя звезда Црвены Звезды сделал выбор в пользу Манчестер Сити

Англия

Горожане выиграли конкуренцию за юного вундеркинда

18-летняя звезда Црвены Звезды сделал выбор в пользу Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

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18-летний вингер сербской "Црвены Звезды" Йован Миятович сделал окончательный выбор относительно продолжения своей карьеры. Как сообщает Kicker, переговоры между клубами еще не завершены, но принципиальное решение игроком уже принято.

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В гонке за юного серба "Сити" опередил леверкузенский "Байер".

В текущем сезоне чемпионата Сербии Миятович провел 14 игр, в которых отличился 8 голами и 2 ассистами.

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Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Бураков
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