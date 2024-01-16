Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
18-летняя звезда Црвены Звезды сделал выбор в пользу Манчестер Сити
Горожане выиграли конкуренцию за юного вундеркинда
Getty Images/Global Images Ukraine
18-летний вингер сербской "Црвены Звезды" Йован Миятович сделал окончательный выбор относительно продолжения своей карьеры. Как сообщает Kicker, переговоры между клубами еще не завершены, но принципиальное решение игроком уже принято.
Читайте также Пеп Гвардиола - лучший тренер 2023 года по версии ФИФА
В гонке за юного серба "Сити" опередил
В текущем сезоне чемпионата Сербии Миятович провел 14 игр, в которых отличился 8 голами и 2 ассистами.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Kicker
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Предшественники Владислава Вакулы. Знаменитые гуляки украинской Премьер-лиги
- Стало известно будущее Карима Бензема в Саудовской Аравии
- Месси снова лучший, будущее Степаненко и страсти вокруг Пихаленка. Главные новости за 15-е января
- Проигрывает конкуренцию в нападении защитнику. Мудрик снова не сыграл за Челси
- Красотка дня. Роскошная дочь-модель легенды АПЛ приводит в восторг фанатов сексуальными фото. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная новоиспеченная невеста вратаря киевского Динамо. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн