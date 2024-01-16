18-летняя звезда Црвены Звезды сделал выбор в пользу Манчестер Сити

18-летний вингер сербской "Црвены Звезды" Йован Миятович сделал окончательный выбор относительно продолжения своей карьеры. Как сообщает Kicker, переговоры между клубами еще не завершены, но принципиальное решение игроком уже принято.

Читайте также Пеп Гвардиола - лучший тренер 2023 года по версии ФИФА

В гонке за юного серба "Сити" опередил леверкузенский "Байер" .

В текущем сезоне чемпионата Сербии Миятович провел 14 игр, в которых отличился 8 голами и 2 ассистами.