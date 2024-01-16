Поклонники игры Холанда недовольны результатами голосования за лучшего игрока 2023 года

15 января в Лондоне состоялась церемония вручения наград лучшим тренерам и футболистам мира по итогам прошлого года.

Эрлинг Холанд был одним из претендентов на награду лучшего футболиста по итогам 2023 года. Но приз достался аргентинцу Лионелю Месси.

Болельщики в социальных сетях были недовольны таким ходом событий. А некоторые фанаты возмущенно высказывали свои мысли.

Они понимали, что Месси получил награду на основе его карьеры и успеха на Чемпионате мира в Катаре.