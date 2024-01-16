Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Поклонники игры Холанда недовольны результатами голосования за лучшего игрока 2023 года
Возмущенные комментарии в социальных сетях
Getty Images / Global Images Ukraine
15 января в Лондоне состоялась церемония вручения наград лучшим тренерам и футболистам мира по итогам прошлого года.
Эрлинг Холанд был одним из претендентов на награду лучшего футболиста по итогам 2023 года. Но приз достался аргентинцу Лионелю Месси.
Болельщики в социальных сетях были недовольны таким ходом событий. А некоторые фанаты возмущенно высказывали свои мысли.
Они понимали, что Месси получил награду на основе его карьеры и успеха на Чемпионате мира в Катаре.
"Они украли награду у Холанда!". "Как жаль!", - комментарии болельщиков в социальных сетях.
Популярное сейчас
- Официально. Рома уволила Моуриньо
- Стало известно будущее Карима Бензема в Саудовской Аравии
- Месси снова лучший, будущее Степаненко и страсти вокруг Пихаленка. Главные новости за 15-е января
- Проигрывает конкуренцию в нападении защитнику. Мудрик снова не сыграл за Челси
- Красотка дня. Яркая девушка бывшего одноклубника Малиновского, который переехал в Тоттенхэм. ФОТО
- 31-летний Мане женился на 19-летней девушке, с которой начал отношения, когда ей было 16. ФОТО
Комментарии 2