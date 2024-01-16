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Поклонники игры Холанда недовольны результатами голосования за лучшего игрока 2023 года

Англия

Возмущенные комментарии в социальных сетях

Поклонники игры Холанда недовольны результатами голосования за лучшего игрока 2023 года

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

15 января в Лондоне состоялась церемония вручения наград лучшим тренерам и футболистам мира по итогам прошлого года.

Эрлинг Холанд был одним из претендентов на награду лучшего футболиста по итогам 2023 года. Но приз достался аргентинцу Лионелю Месси.

Болельщики в социальных сетях были недовольны таким ходом событий. А некоторые фанаты возмущенно высказывали свои мысли.

Они понимали, что Месси получил награду на основе его карьеры и успеха на Чемпионате мира в Катаре.

"Они украли награду у Холанда!". "Как жаль!", - комментарии болельщиков в социальных сетях.

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Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Dr. House (Поділля)
16.01.2024 в 19:40
Звикайте. Заради гнома вже багатьох прокинули. Левандовські, Ван Дейк, Хаві, Рібері, Ін'єста, Снейдер, той же Голланд не дадуть обманути
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Комментарии 2
Dr. House (Поділля)
16.01.2024 в 19:40
Звикайте. Заради гнома вже багатьох прокинули. Левандовські, Ван Дейк, Хаві, Рібері, Ін'єста, Снейдер, той же Голланд не дадуть обманути
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1
0
Лекарь (село Дарниця)
16.01.2024 в 19:04
Холанду, як і Левандовськи до того, не повезло стати гарним футболістом в не дуже футбольній країні. Тобто, якщо в тебе слабка збірна, ти не станеш володером високих індівідуальних нагород. Ти можеш виграти в Англії все, стати там найкращим бомбардиром, можеш виграти все на клубному рівні. Але ти поступишся пішоходу, бо його люблять, його розкрутили.
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