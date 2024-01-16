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Бывший игрок Челси посоветовал новым владельцам не бояться уволить Почеттино
Джон Оби Микел на FIFA Awards сказал, что если клуб не побеждает, надо просто увольнять тренера
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший полузащитник "Челси" Джон Оби Микел выступил на вчерашней церемонии FIFA Awards, на которой также присутствовал владелец клуба Тодд Боэли. В своей речи он вспомнил, как все работало, когда владельцем был Роман Абрамович. Нигерийский футболист посоветовал новым владельцам "синих" следовать примеру прошлого правления:
Сейчас тренерам дают много времени. Прошла половина сезона. Время побеждать. В "Челси" у тебя никогда не будет времени. Нужно побеждать, таков девиз этого клуба. Если ты не побеждал, то Роман попросил тебя за дверь, сразу ища замену. Я думаю, что именно так должны делать и новые владельцы. Нужно побеждать. Если ты не побеждаешь, то какой смысл вообще находиться в "Челси"?
Отмазки по поводу того, что нужно лучше понять состав, познакомиться с ним и так далее, уже не проходят. Теперь нужно побеждать, играть лучше и пытаться конкурировать.
Напомним, что после прихода в "Челси" новых владельцев в 2022 году они уже успели уволить Томаса Тухеля и Грэма Поттера. Также временно в клубе работал Фрэнк Лампард. Сейчас командой с начала сезона руководит Марусио Почеттино и после 21-го сыгранного матча в Премьер-лиге "синие" идут на 9-й строчке с 31 баллом в активе.
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