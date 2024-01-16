Манчестер Юнайтед хочет приобрести форварда Болоньи

Нападающего "Болоньи" Джошуа Зиркзе хочет приобрести "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает Флориан Плеттенберг.

22-летний нападающий является серьезной трансферной целью английского клуба летом. Но первые переговоры уже состоялись.

Несколько клубов наблюдают за Зиркзе, один из них - это "Бавария". Они следят за прогрессом своего бывшего нападающего, который покинул клуб в 2022 году.

За 19 матчей Серии А в этом сезоне Джошуа забил 7 голов и отдал 2 ассиста.