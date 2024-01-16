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Манчестер Юнайтед хочет приобрести форварда Болоньи

Англия

Первые переговоры уже состоялись

Манчестер Юнайтед хочет приобрести форварда Болоньи

calciomercato

Новина українською

Нападающего "Болоньи" Джошуа Зиркзе хочет приобрести "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает Флориан Плеттенберг.

22-летний нападающий является серьезной трансферной целью английского клуба летом. Но первые переговоры уже состоялись.

Несколько клубов наблюдают за Зиркзе, один из них - это "Бавария". Они следят за прогрессом своего бывшего нападающего, который покинул клуб в 2022 году.

За 19 матчей Серии А в этом сезоне Джошуа забил 7 голов и отдал 2 ассиста.

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Бавария (Мюнхен) Болонья Манчестер Юнайтед Джошуа Зиркзе
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1 голосов
Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Игорь84 (Киев)
16.01.2024 в 21:05
Угу, супер, давайте очередного ноунейма за 50+ лямов... Мерто, мы в тебя верим, хоть кто-то же должен выстрелить, чисто по теории вероятности!))
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Комментарии 1
Игорь84 (Киев)
16.01.2024 в 21:05
Угу, супер, давайте очередного ноунейма за 50+ лямов... Мерто, мы в тебя верим, хоть кто-то же должен выстрелить, чисто по теории вероятности!))
Ответить
0
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