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Манчестер Юнайтед хочет приобрести форварда Болоньи
Первые переговоры уже состоялись
calciomercato
Нападающего "Болоньи" Джошуа Зиркзе хочет приобрести "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает Флориан Плеттенберг.
22-летний нападающий является серьезной трансферной целью английского клуба летом. Но первые переговоры уже состоялись.
Несколько клубов наблюдают за Зиркзе, один из них - это "Бавария". Они следят за прогрессом своего бывшего нападающего, который покинул клуб в 2022 году.
За 19 матчей Серии А в этом сезоне Джошуа забил 7 голов и отдал 2 ассиста.
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Игорь84 (Киев)
16.01.2024 в 21:05
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