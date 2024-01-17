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Манчестер Юнайтед готов предложить Реалу 130 млн фунтов за трансфер Винисиуса
Нападающий Реала может покинуть клуб
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Oscar J. Barroso/Europa Press
Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор может покинуть клуб.
Как сообщает Goal, бразильским футболистом интересуется "Манчестер Юнайтед". Отмечается, что английский клуб готов предложить за 23-летнего игрока 130 млн фунтов. Сам бразилец покинет мадридский "Реал" только в случае перехода французского форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе в клуб.
В нынешнем сезоне Винисиус Жуниор провел в составе "сливочных" 15 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи. Срок контракта с мадридским "Реалом" у бразильца истекает летом 2027-го. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, - 150 млн евро.
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