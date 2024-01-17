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Манчестер Юнайтед готов предложить Реалу 130 млн фунтов за трансфер Винисиуса

Англия

Нападающий Реала может покинуть клуб

Манчестер Юнайтед готов предложить Реалу 130 млн фунтов за трансфер Винисиуса

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Oscar J. Barroso/Europa Press

Новина українською

Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор может покинуть клуб.

Как сообщает Goal, бразильским футболистом интересуется "Манчестер Юнайтед". Отмечается, что английский клуб готов предложить за 23-летнего игрока 130 млн фунтов. Сам бразилец покинет мадридский "Реал" только в случае перехода французского форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе в клуб.

В нынешнем сезоне Винисиус Жуниор провел в составе "сливочных" 15 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи. Срок контракта с мадридским "Реалом" у бразильца истекает летом 2027-го. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, - 150 млн евро.

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Винисиус Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед
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Источник:
goal
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Trztrqtr (Украина)
17.01.2024 в 13:39
Болельшикам Барсы "переживать" не стоит-Вини и дальше будет продолжать нахлабучивать Каталонии в матчах дерби:)
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Комментарии 6
Trztrqtr (Украина)
17.01.2024 в 13:39
Болельшикам Барсы "переживать" не стоит-Вини и дальше будет продолжать нахлабучивать Каталонии в матчах дерби:)
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1
0
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Bаrcelinius
17.01.2024 в 13:22
У Мбапе забрезжило... А ведь Перес он такой.
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0
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oda1979 (Запорожье)
17.01.2024 в 13:10
Английский юмор?
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0
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Andrumas (Düsseldorf)
17.01.2024 в 12:23
Это должно быть в разделе анекдот дня
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1
0
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PiterCantrope (Франківськ)
17.01.2024 в 12:13
смішно)
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0
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Bаrcelinius
17.01.2024 в 13:27
сначала смех, потом гнев, потом оторопь, потом принятие и смирение )
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