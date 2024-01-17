Манчестер Юнайтед готов предложить Реалу 130 млн фунтов за трансфер Винисиуса

Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор может покинуть клуб.

Как сообщает Goal, бразильским футболистом интересуется "Манчестер Юнайтед". Отмечается, что английский клуб готов предложить за 23-летнего игрока 130 млн фунтов. Сам бразилец покинет мадридский "Реал" только в случае перехода французского форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе в клуб.

В нынешнем сезоне Винисиус Жуниор провел в составе "сливочных" 15 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи. Срок контракта с мадридским "Реалом" у бразильца истекает летом 2027-го. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, - 150 млн евро.