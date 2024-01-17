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Ливерпуль заинтересован в переходе защитника Челси
Ливерпуль интересуется защитником Леви Колвиллом
Getty Images / Global Images Ukraine
Английский "Ливерпуль" интересуется защитником "Челси" Леви Колвиллом. Об этом сообщил talkSPORT.
По информации источника, "Ливерпуль" хотел подписать игрока еще летом 2023 года, прежде чем игрок сборной Англии заключил новый долгосрочный контракт с "Челси". Отмечается, что "Ливерпуль" по-прежнему сохраняет интерес к молодому защитнику.
В этом сезоне 20-летний Леви Колвилл провел 26 матчей за "Челси" во всех турнирах, в которых забил один мяч и оформил одну результативную передачу.
"Ливерпуль" занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда Юргена Клоппа набрала 45 очков за 20 матчей. "Челси" находится на девятой строчке, заработав 31 очко за 21 игру.
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