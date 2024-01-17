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Уэбб считает, что Ливерпуль должен был бить пенальти в матче с Арсеналом

Англия

Судьи ошиблись, не назначив пенальти

Уэбб считает, что Ливерпуль должен был бить пенальти в матче с Арсеналом

Фото: twitter.com/FA_PGMOL

Новина українською

Судьи ошиблись, не назначив пенальти в пользу "Ливерпуля" в матче с "Арсеналом". К такому выводу пришел председатель PGMOL Говард Уэбб.

Напомним, "Ливерпуль" дома сыграл вничью с "Арсеналом" в 18-м туре АПЛ (1:1). На 18-й минуте вингер "красных" Мохамед Салах протолкнул мяч в штрафную лондонцев. Хавбек "Арсенала" Мартин Эдегор рукой, опущенной вниз, остановил движение мяча. Арбитр Крис Кавана не назначил пенальти, рефери ВАР не вмешался в эпизод.

Уэбб ответил на слова Майкла Оуэна, который считает, что в этом эпизоде нужно было назначить 11-метровый.

"Я тоже так думаю. Судья на поле заметил, что Эдегор поскользнулся, и поэтому он опустил руку на землю. В прошлом мы говорили об опорных руках и о том, что если игрок опирается на руку, чтобы не упасть, то это очень естественно.

Но в этой ситуации есть важное отличие от падения обычного игрока. Эдегор не просто случайно падает на мяч, он отводит руку назад к телу, и именно тогда мяч соприкасается с рукой.

ВАР рассмотрел этот аспект и решил, что это был случай, когда Эдегор пытался уменьшить площадь своего тела, отводя руку назад к телу. Но независимо от того, было ли это движение инстинктивным или преднамеренным, он получил огромное преимущество, убирая руку в направлении мяча.

Все отзывы, которые мы получили после, были предельно ясны - игра предполагает пенальти в этой ситуации, и я соглашусь. Это тот случай, когда мы не достигли правильного результата", - сказал Уэбб в эфире Sky Sports.

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Арсенал (Лондон) АПЛ Ливерпуль
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Источник:
theathletic
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
17.01.2024 в 16:11
Дійсно пригальмували Ліверпуль в чемпіонській гонитві. І не вперше. Відмінений ГОЛ Діаса всі теж пам'ятають. Та і у матчі з Челсі теж були питання. Тобто -3, а то і всі П'ЯТЬ! А тут МС, зі збірниками на лаві, на п'яти наступає.
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
17.01.2024 в 16:11
Дійсно пригальмували Ліверпуль в чемпіонській гонитві. І не вперше. Відмінений ГОЛ Діаса всі теж пам'ятають. Та і у матчі з Челсі теж були питання. Тобто -3, а то і всі П'ЯТЬ! А тут МС, зі збірниками на лаві, на п'яти наступає.
Ответить
0
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