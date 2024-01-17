Уэбб считает, что Ливерпуль должен был бить пенальти в матче с Арсеналом

Судьи ошиблись, не назначив пенальти в пользу "Ливерпуля" в матче с "Арсеналом". К такому выводу пришел председатель PGMOL Говард Уэбб.

Напомним, "Ливерпуль" дома сыграл вничью с "Арсеналом" в 18-м туре АПЛ (1:1). На 18-й минуте вингер "красных" Мохамед Салах протолкнул мяч в штрафную лондонцев. Хавбек "Арсенала" Мартин Эдегор рукой, опущенной вниз, остановил движение мяча. Арбитр Крис Кавана не назначил пенальти, рефери ВАР не вмешался в эпизод.

Уэбб ответил на слова Майкла Оуэна, который считает, что в этом эпизоде нужно было назначить 11-метровый.