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Уэбб считает, что Ливерпуль должен был бить пенальти в матче с Арсеналом
Судьи ошиблись, не назначив пенальти
Фото: twitter.com/FA_PGMOL
Судьи ошиблись, не назначив пенальти в пользу "Ливерпуля" в матче с "Арсеналом". К такому выводу пришел председатель PGMOL Говард Уэбб.
Напомним, "Ливерпуль" дома сыграл вничью с "Арсеналом" в 18-м туре АПЛ (1:1). На 18-й минуте вингер "красных" Мохамед Салах протолкнул мяч в штрафную лондонцев. Хавбек "Арсенала" Мартин Эдегор рукой, опущенной вниз, остановил движение мяча. Арбитр Крис Кавана не назначил пенальти, рефери ВАР не вмешался в эпизод.
Уэбб ответил на слова Майкла Оуэна, который считает, что в этом эпизоде нужно было назначить 11-метровый.
"Я тоже так думаю. Судья на поле заметил, что Эдегор поскользнулся, и поэтому он опустил руку на землю. В прошлом мы говорили об опорных руках и о том, что если игрок опирается на руку, чтобы не упасть, то это очень естественно.
Но в этой ситуации есть важное отличие от падения обычного игрока. Эдегор не просто случайно падает на мяч, он отводит руку назад к телу, и именно тогда мяч соприкасается с рукой.
ВАР рассмотрел этот аспект и решил, что это был случай, когда Эдегор пытался уменьшить площадь своего тела, отводя руку назад к телу. Но независимо от того, было ли это движение инстинктивным или преднамеренным, он получил огромное преимущество, убирая руку в направлении мяча.
Все отзывы, которые мы получили после, были предельно ясны - игра предполагает пенальти в этой ситуации, и я соглашусь. Это тот случай, когда мы не достигли правильного результата", - сказал Уэбб в эфире Sky Sports.
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