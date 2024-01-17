Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Слушания по поводу 115 финансовых нарушений Манчестер Сити состоятся на следующей неделе
Премьер-лига обвинила Сити в нарушениях финансовых правил
Фото: Getty Images
Слушания по "Манчестер Сити", который обвиняют в совершении 115 финансовых нарушений, состоятся на следующей неделе. Об этом сообщил The Telegraph.
Напомним, Премьер-лига обвинила "Манчестер Сити" в более чем 100 нарушениях финансовых правил, которые происходили в течение девяти сезонов. Расследование охватывает период с 2009-го и до конца 2018 года. Основной массив обвинений касается доходов клуба, а также операционных расходов. Утверждается, что клуб несколько нарушил правила финансового фэйр-плей.
"Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 43 очка за 20 матчей. Лидирует "Ливерпуль" (45). Напомним, ранее из-за финансовых нарушений с "Эвертона" было снято 10 очков.
Популярное сейчас
- Карло Анчелотти назвал сильнейшего футболиста, с которым ему приходилось работать
- Карим Бензема подал в суд на главу МВД Франции
- Моуриньо уволен, Ярмолюк вылетел, Шахтер отдал в аренду бразильца. Главные новости за 16 января
- Красотка дня. Яркая девушка бывшего одноклубника Малиновского, который переехал в Тоттенхэм. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная дочь-модель легенды АПЛ приводит в восторг фанатов сексуальными фото. ФОТО
- Бензема был замечен на отдыхе с бывшей женой. В прошлом году известна модель родила ему сына. ФОТО