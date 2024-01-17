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Слушания по поводу 115 финансовых нарушений Манчестер Сити состоятся на следующей неделе

Англия

Премьер-лига обвинила Сити в нарушениях финансовых правил

Слушания по поводу 115 финансовых нарушений Манчестер Сити состоятся на следующей неделе

Фото: Getty Images

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Слушания по "Манчестер Сити", который обвиняют в совершении 115 финансовых нарушений, состоятся на следующей неделе. Об этом сообщил The Telegraph.

Напомним, Премьер-лига обвинила "Манчестер Сити" в более чем 100 нарушениях финансовых правил, которые происходили в течение девяти сезонов. Расследование охватывает период с 2009-го и до конца 2018 года. Основной массив обвинений касается доходов клуба, а также операционных расходов. Утверждается, что клуб несколько нарушил правила финансового фэйр-плей.

"Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 43 очка за 20 матчей. Лидирует "Ливерпуль" (45). Напомним, ранее из-за финансовых нарушений с "Эвертона" было снято 10 очков.

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Источник:
telegraph
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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