Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Будущее хавбека Манчестер Сити определится на следующей неделе
На игрока есть большой спрос
instagram.com/kalvinphillips
Будущее полузащитника "Манчестера Сити" Келвина Филипса будет решено на следующей неделе. В трансфере игрока заинтересованы сразу 6 клубов, включая "Барселону" и мадридский "Атлетико".
Как сообщает Telegraph, помимо интереса со стороны испанских грандов, ряд команд Премьер-Лиги ("Кристалл Пелас", "Вест Хэм" и "Ньюкасл") также намерены подписать Филлипса, которому необходима гарантия регулярной игровой практики для сохранения своего места в составе сборной Англии накануне Чемпионат Европы.
В этом сезоне 28-летний хавбек провел за "горожан" 10 матчей, забив один гол.
Популярное сейчас
- Карло Анчелотти назвал сильнейшего футболиста, с которым ему приходилось работать
- Карим Бензема подал в суд на главу МВД Франции
- Моуриньо уволен, Ярмолюк вылетел, Шахтер отдал в аренду бразильца. Главные новости за 16 января
- Проигрывает конкуренцию в нападении защитнику. Мудрик снова не сыграл за Челси
- Красотка дня. Роскошная дочь-модель легенды АПЛ приводит в восторг фанатов сексуальными фото. ФОТО
- Бензема был замечен на отдыхе с бывшей женой. В прошлом году известна модель родила ему сына. ФОТО