Будущее хавбека Манчестер Сити определится на следующей неделе

Будущее полузащитника "Манчестера Сити" Келвина Филипса будет решено на следующей неделе. В трансфере игрока заинтересованы сразу 6 клубов, включая "Барселону" и мадридский "Атлетико".

Как сообщает Telegraph, помимо интереса со стороны испанских грандов, ряд команд Премьер-Лиги ("Кристалл Пелас", "Вест Хэм" и "Ньюкасл") также намерены подписать Филлипса, которому необходима гарантия регулярной игровой практики для сохранения своего места в составе сборной Англии накануне Чемпионат Европы.

В этом сезоне 28-летний хавбек провел за "горожан" 10 матчей, забив один гол.