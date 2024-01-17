  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Будущее хавбека Манчестер Сити определится на следующей неделе
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Будущее хавбека Манчестер Сити определится на следующей неделе

Англия
Обновлено

На игрока есть большой спрос

Будущее хавбека Манчестер Сити определится на следующей неделе

instagram.com/kalvinphillips

Новина українською

Будущее полузащитника "Манчестера Сити" Келвина Филипса будет решено на следующей неделе. В трансфере игрока заинтересованы сразу 6 клубов, включая "Барселону" и мадридский "Атлетико".

Как сообщает Telegraph, помимо интереса со стороны испанских грандов, ряд команд Премьер-Лиги ("Кристалл Пелас", "Вест Хэм" и "Ньюкасл") также намерены подписать Филлипса, которому необходима гарантия регулярной игровой практики для сохранения своего места в составе сборной Англии накануне Чемпионат Европы.

В этом сезоне 28-летний хавбек провел за "горожан" 10 матчей, забив один гол.

По теме
yellow-arrow
Айвен Тоуни: Я хочу играть за топ-клуб и бороться за трофеи
yellow-arrow
Роберто Фирмино определился со своим будущим в Саудовской Аравии
yellow-arrow
Эвертон – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
Манчестер Сити Калвин Филлипс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Telegraph
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости