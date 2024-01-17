Айвен Тоуни: Я хочу играть за топ-клуб и бороться за трофеи

Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни рассказал о желании играть за топ-клуб и бороться за трофеи.

"Очевидно, что я хочу играть за топ-клуб и бороться за титулы".

"Если клуб будет платить хорошие деньги...тогда, кто его знает. В январе или когда наступит время, я буду готов перейти в другой клуб. Но я хочу наслаждаться и играть сейчас", - сказал Айвен Sky Sports.

Тоуни выступает за "Брентфорд" с сентября 2020 года. У футболиста действующий контракт с клубом до июня следующего года.