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Айвен Тоуни: Я хочу играть за топ-клуб и бороться за трофеи
Нападающий Брентфорда высказался о будущем
Фото: Metro UK
Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни рассказал о желании играть за топ-клуб и бороться за трофеи.
"Очевидно, что я хочу играть за топ-клуб и бороться за титулы".
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"Если клуб будет платить хорошие деньги...тогда, кто его знает. В январе или когда наступит время, я буду готов перейти в другой клуб. Но я хочу наслаждаться и играть сейчас", - сказал Айвен Sky Sports.
Тоуни выступает за "Брентфорд" с сентября 2020 года. У футболиста действующий контракт с клубом до июня следующего года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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