  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Айвен Тоуни: Я хочу играть за топ-клуб и бороться за трофеи
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Айвен Тоуни: Я хочу играть за топ-клуб и бороться за трофеи

Англия

Нападающий Брентфорда высказался о будущем

Айвен Тоуни: Я хочу играть за топ-клуб и бороться за трофеи

Фото: Metro UK

Новина українською

Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни рассказал о желании играть за топ-клуб и бороться за трофеи.

"Очевидно, что я хочу играть за топ-клуб и бороться за титулы".

Читайте такжеАйван Тоуни - о дисквалификации: Я почти разлюбил футбол. Я не смотрел его некоторое время

"Если клуб будет платить хорошие деньги...тогда, кто его знает. В январе или когда наступит время, я буду готов перейти в другой клуб. Но я хочу наслаждаться и играть сейчас", - сказал Айвен Sky Sports.

Тоуни выступает за "Брентфорд" с сентября 2020 года. У футболиста действующий контракт с клубом до июня следующего года.

По теме
yellow-arrow
Роберто Фирмино определился со своим будущим в Саудовской Аравии
yellow-arrow
Будущее хавбека Манчестер Сити определится на следующей неделе
yellow-arrow
Эвертон – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
Айвен Тоуни
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости