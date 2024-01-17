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Между Ливерпулем и Барселоной разворачивается битва за подписание игрока из Швеции
Момоду Сонко заинтересовал два клуба
caughtoffside
18-летний вингер "Хеккена" Момоду Сонко заинтересовал два клуба: "Барселону" и "Ливерпуль".
Между клубами разворачивается битва за талантливого игрока, трансферная стоимость которого составляет всего 10 миллионов евро.
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Момоду Сонко в этом сезоне квалификации Лиги Чемпионов забил 1 гол и отдал 1 ассист в 4 матчах, в которых провел на поле 169 минут.
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Источник:caughtoffside
Опубликовал: Екатерина Власова
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La Scala (Milano)
17.01.2024 в 19:17
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