  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Между Ливерпулем и Барселоной разворачивается битва за подписание игрока из Швеции
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Между Ливерпулем и Барселоной разворачивается битва за подписание игрока из Швеции

Англия
Обновлено

Момоду Сонко заинтересовал два клуба

Между Ливерпулем и Барселоной разворачивается битва за подписание игрока из Швеции

caughtoffside

Новина українською

18-летний вингер "Хеккена" Момоду Сонко заинтересовал два клуба: "Барселону" и "Ливерпуль".

Между клубами разворачивается битва за талантливого игрока, трансферная стоимость которого составляет всего 10 миллионов евро.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Момоду Сонко в этом сезоне квалификации Лиги Чемпионов забил 1 гол и отдал 1 ассист в 4 матчах, в которых провел на поле 169 минут.

Читайте такжеМадридское дерби с перспективами для Лунина, КАН-2024 и насыщенные выходные. Расписание футбола на 15 - 21 января
По теме
yellow-arrow
Галатасарай вступает в борьбу за подписание форварда МЮ
yellow-arrow
Шпоры заинтересованы в подписании хавбека Челси
yellow-arrow
"Миш, уже устала лайкать твои фотки". Звездная украинская блогерша призналась в симпатии к Мудрику
Барселона Ливерпуль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
caughtoffside
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
La Scala (Milano)
17.01.2024 в 19:17
Серйозна битва. Лівер дає 10, Барса 1 в кредит
Ответить
1
2
Вернуться к новостям
Комментарии 1
La Scala (Milano)
17.01.2024 в 19:17
Серйозна битва. Лівер дає 10, Барса 1 в кредит
Ответить
1
2

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости