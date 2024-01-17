Кубок Англии. Миколенко шагает в следующую стадию, победа Норвича и экстра-таймы в Блэкпуле

Сегодня в Англии играли переигровки тех матчей 1/32 финала, которые завершились вничью две недели назад. Далеко не все команды смогли определить победителей в первой игре, поэтому на помощь приходит переигровка, которая решает все (в скобках указан уровень дивизионов в футбольной английской пирамиде, в которых играют клубы-участники).

I — АПЛ, II - Чемпионшип, III — Лига 1, IV — Лига 2, V — Национальная лига, VI — Национальная лига: Север/Юг.

"Эвертон" (I) — "Кристал Пэлас" (I) 1:0

Гол: Гомеш (42)

Первая встреча между этими соперниками завершилась без голов и после того матча команда Виталия Миколенко так и не смогла забить ни одного гола, сыграв вторую нулевую ничью подряд против "Астон Виллы" на прошлых выходных. Теперь переигровка на "Гудсон Парк", в котором Виталий Миколенко снова вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

Сама встреча началась чрезвычайно медленно. "Ириски" владели мячом, но не знали, что именно делать с круглым. Подходы к воротам Сэма Джонстона выглядели слабо и безыдейно. Подобный старт местные трибуны встретили не очень позитивно, ведь они ожидали куда более острой игры в исполнении своей любимой команды. Возможно, им не хватало Абдулайе Дукуре, который сегодня оказался вне заявки.

На подобные скорости подопечные Роя Ходжсона отвечали своими острыми выпадами, они хоть и не владели мячом большую часть матча, но распоряжались им куда умелее, несколько раз заставив поработать Жоау Виржинию. Ближе к концу тайма хороший момент был у Доминика Калверта-Льюина, который не забивал еще с октября, однако реализовать очередной шанс англичанину не удалось. К слову, он должен был быть дисквалифицированным на этот матч, поскольку на "Селхерст Парк" получил красную карточку, но "Эвертон" подал жалобу и та красная была отменена.

Открыть счет команде Шона Дайча помог штрафной удар, который они заработали после фола Джефферсона Лермы. Именно с того штрафного прекрасно приложился Андре Гомеш и это 1:0 в пользу хозяев. Это первый гол "ирисок" в 2024 году, с этим их можно наконец привить.

Во втором тайме Рой Ходжсон сделал не очень понятный шаг, убрав с поля Эберечи Эзе в момент, когда "орлам" нужно было отыгрываться. Болельщики гостей были откровенно недовольны такой аминой, ведь Эзе был едва ли не самым опасным игроком своей команды сегодня, если хотя бы кого-то из "Пэлас" можно назвать опасным. Вместо него вышел Матеус Франса и это новый соперник для Виталия Миколенко, который является классическим вингером, а не полузащитником, смещающимся с фланга в центр.

Впрочем Франса не смог кардинально повлиять на ход матча, в частности благодаря удачным действиям Виталия Миколенко. Хотя моментов у "орлов" во второй половине встречи стало больше. Это объясняется прежде всего тем, что "ириски" начали играть за результатом. И этот результат они все же забрали. Единственный гол от Гомеша решил судьбу встречи и подопечные Шона Дайча шагают в 1/16 финала, где они у себя дома будут принимать "Лутон Таун".

"Блэкпул" (ІІІ) — "Ноттингем Форест" (I) 2:2 (МАТЧ ПРОДОЛЖАЕТСЯ)

Голы: Морган (61), Джозеф (79) — Омобамиделе (15), Данило (46)

Две недели назад "Блэкпул" по-настоящему удивил "лесников", когда сначала на чужом поле забил два гола и сделал серьезную заявку на сенсационный выход в следующую стадию. Но голы Домингеса и Гиббс-Уайта не позволили случиться такой сказке, поэтому решение отношений между коллективами перенеслось в красивый портовый город в Англии, в честь которого и назван клуб.

Оказалось, что хозяевам снова было чем удивить. И хотя "Ноттингем Форест" вышел на поле не в полностью основном составе, свой опыт они показали на полную, забрав инициативу уже с первых минут. Преимуществом в игре они умело воспользовались после углового, когда после подачи мяч на дальнюю штангу сбросил Йейтс, а там оказался молодой защитник Эндрю Омобамиделе, который спокойно забил свой первый гол за клуб,

В дебюте второго тайма гости удвоили свое преимущество после того, как выскочили в быструю атаку и после сейва от Даниэля Гримшо круглый попал к Данило, который забивал почти в пустые ворота. 2:0. Казалось бы, у команды есть игровое преимущество, теперь еще и комфортное преимущество на табло. Но когда твой соперник отказывается сдаваться, то не все так просто. На 61-й минуте Альби Морган красивым ударом под верхнюю девятку сократил отставание и значительно оживил местные трибуны, которые начали требовать продолжения.

И "мандарины" дали это продолжение, на 79-й минуте на подачу с левого фланга удачно откликнулся Кайл Джозеф, который с метра отправил круглого головой в ворота. В первом матче "Ноттингем" совершил камбэк со счета 2:0, теперь это сделал и "Блэкпул". Более того, через несколько минут они устроили настоящее контрнаступление на ворота Влаходимоса и могли даже выйти вперед, "лесники" начали играть откровенно на отбой. Именно так и завершилось игровое время. Сейчас команды перешли к экстра-таймам. Как только судьба матча решится, новость будет обновлена.

"Бристоль Роверс" (ІІІ) — "Норвич Сити" (ІI) 1:3

Голы: Маккормик (20) — Сара (53), Ида (59, с пенальти), Маклин (87)

"Пираты", выступающие в Лиге 1, уже один раз показали "Норвичу", что с ними не стоит шутить. "Канарейки", кажется, усвоили урок после первого матча, но все равно пропустили первыми еще в первом тайме. Люк Маккормик шокировал гостей и из такого странного состояния они не выходили до конца первой половины встречи.

Уже во втором тайме "канарейки" полетели все исправлять. Буквально за 6 минут в начале тайма они отправили в ворота Мэттью Кокса два мяча и второй раз за это, как оказалось, доматчевое противостояние, вышли вперед. Сначала забил Габриэл Сара, а затем с одиннадцатиметровой отметки взятие ворот оформил Адам Ида.

Этой краткосрочной вспышки оказалось достаточно, чтобы обеспечить себе победу в переигровке и пройти в 1/16 финала. В концовке "канарейки" отправили в ворота "Роверс" третий гол, чисто для уверенности, сделал Кенни Маклин. Поэтому они идут дальше. А там "Норвич" ждет выезд на "Энфилд" к "Ливерпулю". Задача усложняется сразу в несколько раз.