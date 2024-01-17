  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тоттенхэм отозвал из аренды чемпиона Европы U-19
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тоттенхэм отозвал из аренды чемпиона Европы U-19

Англия
Обновлено

Алфи Дивайн вернулся в свой клуб

Тоттенхэм отозвал из аренды чемпиона Европы U-19

twitter

Новина українською

"Тоттенхэм" отозвал своего полузащитника Алфи Дивайна из аренды в "Порт Вейл". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

19-летний Дивайн провел 26 матчей во всех турнирах за команду Первой лиги в течение первой половины сезона и забил три гола

Алфы победил в Чемпионате Европы U-19 в составе сборной Англии в 2022 году.

Читайте такжеЧелси может подписать 20-летнего нападающего Астон Виллы
По теме
yellow-arrow
Арсенал заинтересовался Судаковым, - источник
yellow-arrow
Кубок Англии. Миколенко шагает в следующую стадию, победа Норвича и экстра-таймы в Блэкпуле
yellow-arrow
Официально: Брентфорд арендовал защитника Тоттенхэма
Порт Вейл (Англия) Тоттенхэм (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Tottenham Hotspur
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости