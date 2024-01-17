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Тоттенхэм отозвал из аренды чемпиона Европы U-19
Алфи Дивайн вернулся в свой клуб
"Тоттенхэм" отозвал своего полузащитника Алфи Дивайна из аренды в "Порт Вейл". Об этом сообщает официальный сайт клуба.
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19-летний Дивайн провел 26 матчей во всех турнирах за команду Первой лиги в течение первой половины сезона и забил три гола
Алфы победил в Чемпионате Европы U-19 в составе сборной Англии в 2022 году.
We can confirm that we have exercised the option to recall Alfie Devine from his loan spell at Port Vale.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 17, 2024
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Источник:Tottenham Hotspur
Опубликовал: Екатерина Власова
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