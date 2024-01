Тоттенхэм отозвал из аренды чемпиона Европы U-19

"Тоттенхэм" отозвал своего полузащитника Алфи Дивайна из аренды в "Порт Вейл". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

19-летний Дивайн провел 26 матчей во всех турнирах за команду Первой лиги в течение первой половины сезона и забил три гола

Алфы победил в Чемпионате Европы U-19 в составе сборной Англии в 2022 году.

We can confirm that we have exercised the option to recall Alfie Devine from his loan spell at Port Vale.