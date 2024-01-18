  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Сити представил лимитированную форму, посвященную году Дракона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Сити представил лимитированную форму, посвященную году Дракона

Англия

Сити и Puma представили новую лимитированную форму

Манчестер Сити представил лимитированную форму, посвященную году Дракона

Manchester City

Новина українською

"Манчестер Сити" и компания Puma представили новую лимитированную форму, посвященную году Деревянного зеленого дракона.

Как сообщает пресс-служба "Манчестер Сити", разработчики и производители формы вдохновлялись историей стадиона "горожан" "Этихад", а также яркой китайской культурой. Впервые этот комплект примерит женская команда "Манчестер Сити" в матче Континентального кубка с "Манчестер Юнайтед".

Подопечные Хосепа Гвардиолы после 20 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона располагаются на втором месте турнирной таблицы, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на два очка. Следующий матч в рамках внутреннего первенства "горожане" проведут 31 января. В этот день "Ман Сити" примет на домашней арене "Бернли".

По теме
yellow-arrow
Барселона не желает платить за аренду Филлипса
yellow-arrow
Гвардиола: Требл с Сити - кульминация всего, но его не было бы без предыдущих разочарований
yellow-arrow
Арсенал и Тоттенхэм поборются за вингера Реала Сосьедад
Манчестер Сити
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ManCity
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости