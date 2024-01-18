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Манчестер Сити представил лимитированную форму, посвященную году Дракона
Сити и Puma представили новую лимитированную форму
Manchester City
"Манчестер Сити" и компания Puma представили новую лимитированную форму, посвященную году Деревянного зеленого дракона.
Как сообщает пресс-служба "Манчестер Сити", разработчики и производители формы вдохновлялись историей стадиона "горожан" "Этихад", а также яркой китайской культурой. Впервые этот комплект примерит женская команда "Манчестер Сити" в матче Континентального кубка с "Манчестер Юнайтед".
Подопечные Хосепа Гвардиолы после 20 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона располагаются на втором месте турнирной таблицы, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на два очка. Следующий матч в рамках внутреннего первенства "горожане" проведут 31 января. В этот день "Ман Сити" примет на домашней арене "Бернли".
???? YEAR OF THE DRAGON ????— Manchester City (@ManCity) January 18, 2024
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