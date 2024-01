Манчестер Сити представил лимитированную форму, посвященную году Дракона

"Манчестер Сити" и компания Puma представили новую лимитированную форму, посвященную году Деревянного зеленого дракона.

Как сообщает пресс-служба "Манчестер Сити", разработчики и производители формы вдохновлялись историей стадиона "горожан" "Этихад", а также яркой китайской культурой. Впервые этот комплект примерит женская команда "Манчестер Сити" в матче Континентального кубка с "Манчестер Юнайтед".

Подопечные Хосепа Гвардиолы после 20 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона располагаются на втором месте турнирной таблицы, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на два очка. Следующий матч в рамках внутреннего первенства "горожане" проведут 31 января. В этот день "Ман Сити" примет на домашней арене "Бернли".

???? YEAR OF THE DRAGON ????



