  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арсенал и Тоттенхэм поборются за вингера Реала Сосьедад
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал и Тоттенхэм поборются за вингера Реала Сосьедад

Англия

Барренечеа может перейти в один из лондонских клубов

Арсенал и Тоттенхэм поборются за вингера Реала Сосьедад

Getty Images

Новина українською

Вингер "Реала Сосьедад" и молодежной сборной Испании Андер Барренечеа может перейти в один из лондонских топ-клубов.

По информации источника, "Арсенал" и "Тоттенхэм" готовы побороться за подписание 22-летнего атакующего футболиста. Оба клуба могут выйти с предложением на руководство "Реала Сосьедад" уже в текущее трансферное окно.

Барренечеа является воспитанником "Реала Сосьедад". В нынешнем сезоне вингер провел 23 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - 20 млн евро.

Ранее сообщалось об интересе "Реала Сосьедад" к вингеру "Тоттенхэма" Брайану Гилю.

По теме
yellow-arrow
Барселона не желает платить за аренду Филлипса
yellow-arrow
Гвардиола: Требл с Сити - кульминация всего, но его не было бы без предыдущих разочарований
yellow-arrow
Манчестер Сити представил лимитированную форму, посвященную году Дракона
Арсенал (Лондон) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Тоттенхэм (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
skysports
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости