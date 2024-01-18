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Арсенал и Тоттенхэм поборются за вингера Реала Сосьедад
Барренечеа может перейти в один из лондонских клубов
Getty Images
Вингер "Реала Сосьедад" и молодежной сборной Испании Андер Барренечеа может перейти в один из лондонских топ-клубов.
По информации источника, "Арсенал" и "Тоттенхэм" готовы побороться за подписание 22-летнего атакующего футболиста. Оба клуба могут выйти с предложением на руководство "Реала Сосьедад" уже в текущее трансферное окно.
Барренечеа является воспитанником "Реала Сосьедад". В нынешнем сезоне вингер провел 23 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - 20 млн евро.
Ранее сообщалось об интересе "Реала Сосьедад" к вингеру "Тоттенхэма" Брайану Гилю.
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