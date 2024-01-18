Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвардиола: Требл с Сити - кульминация всего, но его не было бы без предыдущих разочарований
В 2023 году горожане впервые в истории сделали требл
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пеп Гвардиола считает, что требл "Ман Сити" был невозможен без прошлых неудач.
В 2023 году "горожане" впервые в истории сделали требл, выиграв Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок Англии.
"Требл с "Сити" - кульминация всего, но его не было бы без предыдущих разочарований. Меня всегда поддерживали в трудные времена. Это дает уверенность в принятии решений, и именно поэтому мы так счастливы спустя столько времени. Взять требл в Англии с "Ман Сити" было неожиданно.
Принести мои идеи в английский футбол было серьезным вызовом. В "Ман Сити" мне дали необходимое время. В первый год мы ничего не выиграли, но мне доверились. Все в жизни требует времени", - сказал тренер "Манчестер Сити".
Популярное сейчас
- Стало известно, с кем из игроков конфликтовал Моуриньо незадолго до увольнения
- Оккупанты атаковали Украину "шахедами". Силы ПВО работали в шести областях
- Успех Жироны в Кубке, вылет Яремчука и новый проект для Русола. Главные новости за 17 января
- Кубок Англии. Сенсация в Бристоле, Ярмолюк провел более 30 минут против волков, но проиграл
- Бензема был замечен на отдыхе с бывшей женой. В прошлом году известна модель родила ему сына. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная новоиспеченная невеста вратаря киевского Динамо. ФОТО