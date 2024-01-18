Гвардиола: Требл с Сити - кульминация всего, но его не было бы без предыдущих разочарований

Пеп Гвардиола считает, что требл "Ман Сити" был невозможен без прошлых неудач.

В 2023 году "горожане" впервые в истории сделали требл, выиграв Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок Англии.

"Требл с "Сити" - кульминация всего, но его не было бы без предыдущих разочарований. Меня всегда поддерживали в трудные времена. Это дает уверенность в принятии решений, и именно поэтому мы так счастливы спустя столько времени. Взять требл в Англии с "Ман Сити" было неожиданно.

Принести мои идеи в английский футбол было серьезным вызовом. В "Ман Сити" мне дали необходимое время. В первый год мы ничего не выиграли, но мне доверились. Все в жизни требует времени", - сказал тренер "Манчестер Сити".