Арсенал – Кристал Пэлас. АУДИО онлайн трансляция матча 21-го тура АПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 21-го тура чемпионата Англии между двумя лондонскими командами – "Арсеналом" и "Кристал Пэлас".

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Искренне верим и ждем, что Александр Зинченко таки выйдет на поле "Эмирейтс" на матч против подопечных Ходжсона. Украинца преследует черная полоса из повреждений и огрехов на футбольном поле, однако он имеет важное влияние на игру "канониров" с мячом. Зинченко выйдет в старте или на замену? Вернется ли "Арсенал" на свою уверенную тропу из побед? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 20 января – в 14:25 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Зуев