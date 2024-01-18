Кадровые изменения в Челси. Директор медицинского отдела, который проработал в клубе 13 лет, увольняется

Директор медицинского отдела "Челси" Димитриос Калогианнидис покинет клуб по семейным обстоятельствам. Это приведет к очередным кадровым изменениям.

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Сегодня, 18 января, Димитриос уведомил медицинский департамент о своем решении и вскоре покинет "синих".

По информации Тelegraph, спортивные директора "Челси" в будущем не будут против возвращения Калогианнидиса.

Димитриос работал в клубе более 13 лет, а в октябре 2022 года он получил повышение до директора медицинского отдела.