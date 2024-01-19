Экс-советник Ман Сити рассказал, как могут наказать "горожан" за нарушение правил ФФП

Бывший консультант "Манчестер Сити" Стефан Борсон считает, что "горожан" могут понизить в классе, если будет доказана их вина в нарушении правил финансового фэйр-плей.

"Нет никаких сомнений, что рассмотрение дела закончится как минимум понижением в классе. Если, конечно, обвинения будут доказаны. Если да, то все это дело приобретет серьезный оборот. С этим просто никто не будет спорить. Но я считаю, что обвинения с "Ман Сити" будут сняты. В таких делах у стороны обвинения должна быть очень и очень убедительная доказательная база, которая, как мне кажется, независимой комиссии представлена не будет", - Борсон.

Напомним, ранее сообщалось, что слушания по "Манчестер Сити", который обвиняется в совершении 115 финансовых нарушений, состоятся на следующей неделе. Премьер-лига обвинила "Манчестер Сити" более чем в 100 нарушениях финансовых правил в течение девяти сезонов. Расследование охватывает период с 2009-го до конца 2018 года.